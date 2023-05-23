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奧丁丁揪你ChatGPT Plugin上架 讓旅客多語言找旅館

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

深耕旅遊產業的奧丁丁集團宣布旗下訂房平台奧丁丁揪你（OwlJourney）在ChatGPT Plugin商店正式上架「奧丁丁揪你 ChatGPT Plugin」，為全台首家通過OpenAI審核上架的旅遊業者，提供全球旅人於ChatGPT Plus搜尋指定旅遊地點住宿推薦，主打「各國語言搜尋」、「多重條件設定」兩大服務優勢，在全球疫後旅遊潮持續回溫之際，滿足各國旅人搜尋美國泰國日本、台灣等地飯店旅宿，更有望提升台灣數千家在地旅宿之曝光機會。

OpenAI 近期宣布推出第三方插件（Third-Party Plugins）服務，ChatGPT Plugin商店已上架超過一百個插件，提供 ChatGPT 與第三方API互動以取得外部即時資訊，奧丁丁集團（OwlTing Group）宣布正式推出「奧丁丁揪你 ChatGPT Plugin」，為全台灣首家通過 OpenAI 審核上架的旅遊業者，提供全球旅人於ChatGPT付費版使用各國語言搜尋指定地點房源，還可設定房價範圍、指定日期、入住人數與房型、顯示幣別等多重條件，ChatGPT 將基於自然語言處理（NLP）技術，以人性化回答提供符合條件之房源推薦，民眾點擊連結即可跳轉至奧丁丁揪你平台預訂台灣、美國、日本、泰國各大城市飯店旅宿。

訂房平台奧丁丁揪你於 2019 年登場，推出全球住宿累積計劃住五晚，第六晚半價；住八晚，第九晚免費，全平台不限國度、不限房型均享累積回饋，旅遊電商奧丁丁體驗共同推出「奧丁丁揪你體驗」APP，提供旅人一站式訂購住宿及體驗行程，2022年底與兩大國際合作夥伴合作，目前平台提供美國、日本、泰國、台灣各大重點城市近6萬間星級飯店與質感旅宿供旅人選擇，2023下半年將持續開發東南亞、歐洲等地優質房源，滿足各國旅人海內外多元住宿需求。

日本 美國 泰國 ChatGPT 旅遊業

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