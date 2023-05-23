國際旅遊復甦 「第200萬名來台旅客」將於本週產生

疫後國際旅遊復甦，交通部觀光局統計指出，今年於3月25日提前迎接第100萬來台旅客，1至4月來台旅客162萬人次超出目標值37%，各主要市場來台旅客以南韓居首，日本居次。港澳旅客在2月20日開放來台自由行後，旅客已快速回流，4月份單月10.18萬人次，居當月來台之首，而第200萬名來台旅客將於本週產生。

觀光局表示，歡迎業者多利用推出的獎勵措施，讓更多國際旅客感受台灣的美景、美食與美好，共同努力衝刺今年600萬人次目標，帶動觀光產業早日恢復疫前的榮景。

觀光局於本月22日起連續三日召開全球15個駐外辦事處國際行銷推廣會議，以加速擴大入境觀光、迎接國際旅客。觀光局長張錫聰要求各駐外辦事處主任，以衝刺2023來台旅客600萬為目標，協助觀光產業疫後盡速復甦，以回應社會大眾對觀光局升署的期盼。

邊境開放後，觀光局面臨各國爭取國際旅客的激烈競爭，今年的駐外辦事處行銷推廣研討會中，以「加速擴大吸引來台旅客方案」為主題，加強海外行銷計畫，並因應疫後旅遊需求、旅遊型態及行銷、商業模式轉變，會議期間安排快速拓源行銷策略課程。

張錫聰會議中勉勵駐外主任，觀光局改制為觀光署後，駐外辦事處將增補駐外人力，可擴大國際觀光行銷力道，各駐外辦事處務必將本次研討會的相關結論納入年度工作計畫，加強配套運用「加速擴大吸引國際觀光客方案」，鼓勵自由行旅客及國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊，尤其疫前為短航程之重要客源市場：日韓、新南向與港澳市場客源復甦。

為了強化觀光發展與在地特色，未來全球行銷將以「觀光圈」整合在地資源，開拓區域旅遊特色，包裝各式旅遊產品。觀光局偕同駐外辦事處配合季節性及目標市場客群偏好，制定行銷計畫在轄區辦理旅展、大型活動、異業結盟、推廣說明會，透過廣告宣傳、數位與KOL行銷來台觀光合計約400項，開拓國際客源，也將結合各部會如外交部、僑委會的管道，加大海外宣傳力道。