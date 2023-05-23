快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

醣聯生物相似藥SPD8 獲日本核准進行一期臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醣聯（4168）今（23）日宣布，與日本三菱瓦斯化學共同開發用於治療骨質疏鬆症的 Denosumab 生物相似藥 SPD8，已通過日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）核准進行一期臨床試驗，並已完成首例收案。

此試驗選在東京及大阪的一期臨床試驗中心進行，招募停經後的健康婦女進行藥物動力學及安全性評估，採雙盲、與原廠藥對照的設計。

台灣醣聯指出，Denosumab 通過抑制破骨細胞的作用以減緩骨質流失，其已被開發成用於骨質疏鬆症的 Prolia 和治療癌症骨轉移的 Xgeva，這兩種藥品都包含在醣聯的生物相似藥計畫中。SPD8 是台灣醣聯與日本三菱瓦斯化學共同開發的生物相似藥，其品質特性與原廠藥高度相似，將來將在日本製造，供應日本市場。

老年人是骨質疏鬆的高風險群，尤其是女性，隨著年齡的增長，經歷更年期和停經之後，體內的荷爾蒙會顯著降低。荷爾蒙在維持骨密度和骨骼健康方面有重要作用，因此荷爾蒙減少會導致骨密度下降，增加骨折的風險。

目前市場上含有 Denosumab 的兩款藥物 Prolia 與 Xgeva，2022年全球銷售額分別是36億美元及20億美元，由於老年人口的增加，以及大家對於骨質疏鬆風險的意識提升，市場仍持續成長當中。

除了日本市場之外，醣聯也正在積極佈署全球的開發計畫，期待能夠為患有骨質疏鬆症的患者帶來更多的希望和幫助，並能在市場取得一席之地。

日本 老年人口 骨質疏鬆 更年期

延伸閱讀

MLB／日本口香糖附紙怎知道 大谷翔平目睹教頭誤食笑死

《勝利女神：妮姬》x日本全家跨界聯名活動開跑！12款常服+偶像裝周邊曝光

加薪趕不上通膨 日本上年度實質薪資創八年最大減幅

元富證券攜手證交所海外引資 東京迴響熱

相關新聞

晶鑽生醫「提美拉」拚海外授權 溶脂針產品今年也將上市

晶鑽生醫（6815）今（23）日舉行法人說明會，總經理謝佳憲表示，過去三年因疫情影響海外布局的腳步，以深耕國內市場為主，...

勞動部多引進8千名移工？營造界：幫助不大、缺工嚴重恐導致房價續漲

勞動部今（23）日宣布，預告調整聘僱移工資格，其中將針對營造業的聘僱資格進行調整，預計初期先開放總額8,000名，由內政...

國際旅遊復甦 「第200萬名來台旅客」將於本週產生

疫後國際旅遊復甦，交通部觀光局統計指出，今年於3月25日提前迎接第100萬來台旅客，1至4月來台旅客162萬人次超出目標...

瑞銀看亞洲經濟重啟進入最後階段 下半年半導體將好轉

雖然亞洲國際航空旅行仍有進一步增長的空間，瑞銀今（23）日認為，除中國大陸以外亞洲地區的整體經濟重啟基本上已經走到最後階...

影／租金補貼入袋卻被追回 僅因房東沒繳房屋稅

政府去年推動擴大租金補貼，鼓勵符合條件的民眾提出申請。民進黨立委何志偉上午舉行記者會，表示接獲民眾邱先生陳情，歷經八個月...

雙溪花園別墅海砂屋拆除都更改建 蔣萬安：迎接好宅

台北市士林區雙溪花園別墅大樓2020年被北市府列管為海砂屋，因住戶房子曾發生無預警天花板崩塌、水泥塊崩落等，市府考量重建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦