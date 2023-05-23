瑞銀看亞洲經濟重啟進入最後階段 下半年半導體將好轉

雖然亞洲國際航空旅行仍有進一步增長的空間，瑞銀今（23）日認為，除中國大陸以外亞洲地區的整體經濟重啟基本上已經走到最後階段。在亞洲尋求機會的投資者，應考慮受益於中國經濟復甦和聯邦利率見頂的公司以及半導體公司。

瑞銀指出，預期通貨膨脹已近結束，未來通脹將下降。

中國大陸經濟重啟受益股中存在機會。瑞銀預計今年中國大陸全年GDP將增長5.7%左右，並有望提出針對性的房地產、消費和就業等政策支持，以保持總體經濟持續復甦，而消費者信心回升料逐漸提升企業利潤增長。

因此，將未來幾個季度潛在的盈利上調考慮在內後，瑞銀認為中國大陸股票存在上行空間。在亞洲尋求機會的投資者也可以考慮半導體公司以及那些會受益於聯邦利率見頂的公司。

近期亞洲半導體行業的減產，應會導致成品庫存從目前的三個月下降至今年底的一個月左右。這意味著定價應有望在今季觸底，隨後在今年下半年有所好轉。在過去六個月加速去庫存之後，個人電腦半導體需求也趨於穩定。瑞銀仍青睞亞洲的存儲晶片製造商、領先的代工廠和部分無晶圓廠晶片設計商。

此外，美聯準會可能會暫停當前的緊縮周期，因此瑞銀認為，在利率處於峰值時，投資者可以從鎖定高股息收益率中獲益，並有望實現資本收益。就亞洲（日本除外）而言，瑞銀看到在金融、公用事業、電信、非必需消費品和房地產中存在機會。