躺著等房子？台市第一季房產「贈與移轉」增加 每3筆就有1筆是繼承

內政部不動產資訊平台顯示，今年不動產買賣交易降溫，全國住宅買賣移轉的比例，也從去年第1季的60.9%，降至今年的49.9%，減少了11個百分點；不過贈與的比例全國卻增加了2.6個百分點，各縣市當中，又以台北市贈與移轉占比最高，今年第1季達23.3％。

此外，全國繼承的比例更高，達25.7%，較去年同期增加7.4個百分點，六都中繼承占比最高的也是台北市，達29.4%，等於每三筆住宅移轉中，就有一筆是來自於繼承。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，繼承占比走高，主要是因戰後嬰兒潮世代，距今已約70年，隨著人口老化逐步凋零，觀察2022年的全國死亡率為8.89%，達到統計以來的新高點，因此繼承不動產的占比也隨之增加；加上戰後嬰兒潮世代經歷「台灣錢淹腳目」的榮景，在房價所得比低的時代，累積不少房地產，使住宅繼承筆數走揚。

繼承不動產的比例增加，除了因死亡率增加，也反映多數長輩擔心太早贈與房產，恐導致子孫不孝，或是分配不公等疑慮，因此排斥生前贈與，不如身後循繼承方式分產。而實務上，也常見因為子孫眾多，對遺產的處理沒有共識，則透過法拍來分產的情況。

至於贈與房產的比例也有增加趨勢，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，2022年起，每人的贈與免稅額度從220萬提高到244萬，有規劃提早佈局的父母，一般會先透過夫妻贈與後，再轉贈給子女，同年度就有機會達到488萬的免稅額度。若結婚當年，還有多100萬的免稅額，該年贈與免稅的總額可達688萬，因此多少促使贈與移轉的占比增加。