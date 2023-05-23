虛坪改革前須知 車位坪數藏貓膩有這兩原因

內政部欲進行虛坪改革，首當其衝為車道及車位，掀起車位大小及價格的廣泛討論，依據實價資料觀察，今年第一季六都坡道平面車位的均價、平均面積，與三年前同期比較，價格全體上漲，台南市價格三年成長16.7%，平均一個平面車位133萬元輾壓台中市，不過車位面積各有增減，台北市平均面積10.9坪最大，南二都車位平均面積都不到9坪。

綜觀六都車位坪數愈往南、坪數愈小，台北市平均一個坡道平面車位10.9坪，新北市9.9坪，桃園市9.6坪，台中市9.4坪，台中以北都在9坪以上，台南市8.3坪，高雄市最小，平均一個車位7.2坪。

住商不動產鳳山文山加盟店店東鄭啟峰指出，坡道平面車位面積多少，通常由兩個部分影響，第一是「地下層深度」，地下層愈深，所需要的車道面積愈多，在停車位本身面積差異不大的前提下，地下層愈多，每個車位分配的車道面積愈多，如台北市可能基地規模大小及需求高，地下室較深，因此車位面積大。

第二是與「公設比」有關，地下室空間除了有汽車車位，也會有機車車位、機電相關設備、垃圾處理及儲藏空間等設施，所以部分比率會撥做公設，由於每棟大樓地下層規劃不同，法規也未明訂車道、車位及公設之間的分配，有些建案為了壓低公設比，將較多的面積配置在車位上。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，南二都因台商回流及科技業南移，台南及高雄的高價住宅增加，連帶車位價格高漲甚至直追北部行情，尤其台南市過去車位價格低，這幾年大樓推案增加，更突顯車位漲幅，而車位面積通常與車道的公設比率分配有關，這也是內政部此次虛坪改革的重點。

郎美囡表示，車位可分為法定停車位、增設停車位、獎勵增設停車位等3種，大樓常見的車為型態是法定停車位，其有產權但沒有獨立權狀、不可與主建物分開買賣，許多住宅大樓、社區甚至規定車位不得出租予非社區住戶，倘若投資車位，建築法規及社區規約應了解清楚，避免交易糾紛。