實品屋木作夾層當廣告 新富開發被罰80萬

新富開發股份有限公司銷售台北市士林區「新富心六逸」建案，在該建案2樓設置實品屋，其中次臥室以木作方式施作夾層設計，但是原核准之使用執照2樓至6樓並未有夾層設計，新富公司亦未就實品屋廣告之夾層設計向台北市政府申請變更，因此在2樓實品屋廣告之夾層設計與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，經公平會委員會議通過處80萬元罰鍰。

據台北市政府提供意見，該建案於2樓實品屋施作夾層，將依違反違章建築處理規則處理。因為該建案2樓並未獲建築主管機關審查許可興建夾層，消費者購屋後無法依廣告所規劃施作與使用夾層空間，如果擅自建造即屬違建，有遭違反建築法規查報、拆除之風險，該實品屋之廣告呈現方式，有虛偽不實及引人錯誤之表示。

公平會表示，買房是人生大事，尤其是在預算有限的狀況下，為追求更多的居住面積及使用空間，建商常推出有夾層設計的房屋，但是民眾在購買時，尤應小心查證實品屋之夾層有無合法的夾層設計，避免買後無法施作，而悔不當初。