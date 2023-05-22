龍邦喊話街口切勿動支泰山交付款項 胡亦嘉：可自由運用

智慧財產及商業法院今（22）日作出裁定，禁止泰山（1218）執行相關董事會決議，泰山市場派大股東龍邦國際（2514）也發表聲明，喊話街口金科董事長胡亦嘉勿動支泰山交付款項，以免牽涉非常規交易等重大刑責，胡亦嘉則回應，該假處分主要針對老股認購部分，新股已完成交易，因此本就可以自由動用。

泰山兩派之爭持續延燒，今日商業法院准保勝投資以2.1億元擔保，禁止泰山在雙方訴訟決定前，執行對街口股權投資案及增建包裝水廠案的決議，而街口投資案可拆分為22億認購新股及14億購買老股兩部分，假處分案主要針對14億購買老股部分，胡亦嘉表示，老股視後續裁決而定，但新股已完成交易，街口本來就得以自由運用。