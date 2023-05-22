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7-ELEVEN開賣家庭料理 10大星級手路菜拚業績成長10%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN「星級饗宴-家庭料理專區」與10大品牌開發全新星級料理，價格落在千元以內。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴-家庭料理專區」與10大品牌開發全新星級料理，價格落在千元以內。圖/7-ELEVEN提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」系列商品年營收已突破15億元以上，是近年超商最為熱賣的鮮食品牌。看準銀髮世代及小家庭、單身客層偏好簡單加熱餐點的輕料理趨勢，串聯OPEN POINT熟客生態圈旗下智能團購平台「i划算」，與米其林星級餐廳、必比登推薦平價美食共10間人氣餐飲品牌，預計帶動相關類別業績成長1成。主打用划算的價格、在家輕鬆品嚐星級主廚私房菜，滿足消費者全天候食飲需求。

7-ELEVEN「星級饗宴」自2020年起開發精品級超商美食，迄今已吸引上千萬人次體驗。品牌商品結構涵蓋與五星級飯店、米其林餐廳合作開發的獨家鮮食，於「冷藏鮮食專區」販售，並首創複合熱食自助區打造全民天菜「星級滷味」。

7-ELEVEN觀察到後疫情時代，消費者運用數位工具購買食物已是常態，且據內部統計，調理食品和生鮮等商品在i划算平台已連續3個月位居熱銷排行前3名，為搶攻每年高達300億產值的調理食品市場，7-ELEVEN與高端餐飲品牌攜手合作，首度拓展至線上銷售模式，於OPEN POINT APP「 i划算平台」架構「星級饗宴-家庭料理專區」，首波推出超過10款全新獨家商品，由米其林餐廳主廚、必比登推薦小吃名廚監製，將做法繁複的功夫菜變成快速便捷又美味的家庭料理，整合冷鏈物流、數位金流服務，並結合門市群組店長的團購揪單賣力，預計帶動相關類別業績成長1成。

此次7-ELEVEN「星級饗宴-家庭料理專區」攜手晶華酒店、六福皇宮、富錦樹台菜香檳、陽明春天、老新台菜、膳馨、山內雞肉、亞都麗緻天香樓、穆記牛肉麵、小王煮瓜等10大品牌開發全新星級料理，主要開發2至3人份量，價格落在千元以內，商品調味和烹調保有星級名廚對於料理的堅持，並整合超商多年鮮食技術和製程，加熱後最快5分鐘上菜、媲美現煮，下單後最快2天可以到指定門市領取，除了適合儲存在冰箱全天候隨時加菜，也可是露營精簡食材的好幫手。

新品包括米其林一星餐廳-富錦樹台菜香檳的招牌古早味經典台菜「鯧魚米粉」、由高雄老字號餐廳-老新台菜推出兩道開胃下飯的家常菜「川辣麻婆嫩豆腐」和「筍香燜肉」，晶華酒店五星主廚親自監製「花旗蔘烏骨雞湯」，以及由米其林綠星餐廳陽明春天主廚精心烹調的蔬食「麻油雙菇」等星級名菜。

7-ELEVEN表示，居家經濟持續發酵，「星級饗宴-家庭料理專區」開發商品貼近現今消費生活型態，內部數據顯示「家庭料理」結構已連續9年銷售成長，「i划算」平台上線至今已累積逾百萬OPEN POINT會員訂購商品，該平台食品類別熱賣品項多為快速調理的食品、蔬菜水果等，主要購買者為年輕上班族，特別是門市附近住戶或辦公商圈的客層，下班前到店取貨，回家後無需再費心烹煮，首波商品已正式上架販售，後續亦將持續開發多元品項，提供簡單覆熱上菜的便利生活提案。

超商 7-Eleven 2912統一超

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