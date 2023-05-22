端午節電商粽子戰開打！頂級食材入粽 單顆價格破千

一年一度端午節「粽」頭戲將拉開序幕，因農曆閏月影響，今年端午節日期落在6月下旬，Yahoo奇摩購物消費數據顯示，粽子預購買氣提早升溫，首波預購業績較去年(以今年5月1日-7日對比去年端午節預購4月12日-18日)，年成長將近1倍。另外，粽子熱賣三大熱消關鍵包括知名品牌與排隊名店、頂級食材與創新口味。

從端午粽熱銷Top5排行榜來看，整體榜單成知名品牌與排隊名店的天下。30多年的地方老店嘉義福源，以經典口味「栗子蛋黃花生香菇肉粽」奪得冠軍，油飯傳統名店呷七碗、南門市場立家、億長御坊等推出的「國宴頂級北粽」、「湖州粽」也紛紛入榜。

此外，頂級高價粽市場也是餐飲業者開始衝刺的部分，今年圓山飯店使用高價食材、創新開發新滋味挑戰老饕味蕾，用高級松露醬入粽的「金牌裹蒸粽」單顆要價破千元(1,399元)，以及頂級海鮮風味的「菊頌坊椒麻鮑魚干貝粽」、結合海陸食材的「爐憶荷葉珠貝鰻魚粽」。而現代人講究養生風潮，創意的「花椰米粽」也熱搜翻倍，成為注重體態養生的新選擇。此外，解油膩助消化的非粽類禮盒也成民眾送禮獻心意與新意的好選擇，推升Yahoo奇摩購物端午前夕台灣茶禮盒業績年成長達6倍，烏龍茶禮盒最熱銷。