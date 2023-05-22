Klook參加台北國際觀光博覽會 現場再祭5大驚喜優惠

台北國際觀光博覽會線下旅展將於本週五強勢開跑，展期5月26日至29日共為期四天，看好旅遊熱潮持續飆高，Klook更祭出五大驚喜優惠活動，包含天天瘋搶千元折價券、抽價值萬元旅遊金等，將送出總共超過兩百萬元的好禮，準備讓計畫暑假出遊的旅客大省荷包；Klook攤位現場更設有東京迪士尼度假區諮詢櫃檯，不僅好禮搶不完，也能把握機會獲取豐富資訊。

Klook台北國際觀光博覽會限定5大超狂驚喜，5月26日至29日一連四天，好禮搶不完

驚喜1、「天天瘋搶千元折價券、日本環球影城買1送1」：旅展一連四天的整點時段，可天天來Klook攤位搶好禮，包含LINE Pay 1,500元折價券、飯店或租車1,000元折價券或日本環球影城買一送一等。

驚喜2、「Klook旅行大富翁抽萬元旅遊金」：旅展現場特別設置Klook旅行大富翁機台，只要出示Klook App會員畫面，每人即可參加乙次，且人人都有獎，獎品包含麥當勞蛋捲冰淇淋兌換券、日本人氣主題樂園精美禮物等，最大獎更有萬元旅遊金共兩名。

驚喜3、「買指定商品現領SIM卡1張」：只要購買指定日本或歐洲熱門商品，包含日本環球影城門票、東京迪士尼度假區門票、歐洲火車通行證等，就可直接獲得SIM卡一張，每個帳號限優惠乙次，送完為止。

驚喜4、「LINE Pay 100元優惠券免費送」：只要到Klook攤位掃描指定QR Code，即可領取LINE Pay 100元優惠券，於Klook下單付款時直接輕鬆折抵，等於免費現賺100元。

驚喜5、「超殺限量千元滿額贈」：凡購買Klook商品，多項超殺滿額贈享不完，例如滿100元就送麥當勞折價券100元，滿5,000元即贈日韓泰港交通神卡四選一，如日本東京地鐵通票、香港八達通卡等，滿1萬元再送價值上千元的Zenyum旅行電動牙刷禮盒。