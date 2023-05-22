華航永續飛行 低碳餐、淨零碳 領航示範創紀錄

中華航空（2610）今(22) 日再度推出「永續示範航班」，以 CI753/754 台北往返新加坡航班，參與天合聯盟 SkyTeam 第二屆永續飛行挑戰 ( The Sustainable Flight Challenge, TSFC )，創造三大驚喜亮點，包括首家國籍業者宣示添加永續航空燃油 ( Sustainable Aviation Fuels, SAF ) 載客飛行，機上旅客共同響應低碳蔬食餐，來回航班完成碳抵換，實踐淨零碳飛行，華航與旅客攜手達成友善地球的嶄新里程碑。

天合聯盟SkyTeam 永續飛行挑戰邁入第二屆，今年共有 22 家航空公司 72 個航班參與，華航以台北-新加坡來回兩個班次擴大執行永續示範航班，積極實行百項環保與減碳作為，也發想創新點子，從機場服務數位化、機上餐點在地化到貨運作業電子化、地面機坪行動化等，發揮永續價值最大化。

品嚐來自大地的款待 創全艙等低碳蔬食新紀錄

台北飛往新加坡 CI753 永續示範航班主打低碳蔬食餐，華航攜手蟬聯兩年米其林綠星的「陽明春天」，精心研發美味的「空中旅人純淨蔬食」低碳菜單，邀請旅客共襄盛舉，豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙都可享用，品嚐在地當季食材烹調的「三杯杏鮑菇佐清香桂圓飯」或「紅燒植物肉薑黃飯」，一同體驗來自大地的款待；透過預選餐點，也減少機上廢食。全機超過半數旅客享用蔬食餐點，是一般航班預訂人數的十倍之多，共同成就全艙等低碳蔬食的創新紀錄。

首家國籍航空添加 SAF 載客飛行 全數旅客參與 ECO Travel

新加坡飛往台北航班則實現台灣首次添加永續航空燃油 SAF 載客飛行的目標，CI754 永續示範航班在新加坡機場添加 10% 永續航空燃油，經嚴格之 ISCC 國際永續標準及 ASTM 國際航空燃油標準認證通過，為華航首次使用 SAF 載客飛行，也是繼 2017 年起領先國內航空業界，陸續於 A350-900、A321neo 新機飛渡添加 SAF 後再一創舉。

華航也結合「環保旅程（ECO Travel）」，為 CI753/CI754 全班機客貨運進行碳中和，透過國際嚴格認證的高品質碳抵換額度，以行動支持全球再生能源發展及轉型，落實淨零碳飛行，為航空永續再寫新頁。

減塑回收再利用 永續循環經濟三部曲

永續示範航班的機上服務用品，試行減塑精進產品，將日常使用的寶特瓶回收再利用，製成環保織品的毛毯、枕套與頭墊紙，包裝亦符合減塑需求，以紙環設計替代塑膠袋，餐桌布也以回收的咖啡渣再製而成。機上餐飲服務採用國內雨林認證茶品、在地製產冷壓果汁、FSC 森林驗證包裝飲料、環保材質製成的餐具等；機上免稅品提供環保提袋，鼓勵旅客重複使用。為減少客艙垃圾處理量，機上同步進行廢棄物分類回收，降低對地球的負擔，也推動永續循環經濟的無限可能。

精準裝載與節油策略 齊心減緩全球暖化

華航提升精準裝載策略，減重成效卓越，包括鼓勵旅客預訂機上免稅品，不必擔心買不到想要的商品；也推廣旅客使用華航雲端書坊，登機前使用手機等個人電子設備瀏覽書報雜誌，上百種刊物無限下載「吃到飽」；航班起飛前，以當日的飛行計畫規劃省油的飛行路線，提高節油效益以降低碳排放，減緩全球暖化。

全面推動機場服務數位化 貨運機坪電子行動化

華航秉持追求創新與提倡環保的理念，全面推廣使用網路報到與電子登機證，享受快速便捷的數位化服務，也透過無紙化減少對環境的衝擊；針對紙本登機證等紙張需求，也優先選擇具有國際環保認證標章的供應商。貨運營業則導入 e-Cargo 貨運電子化概念並推廣 e-AWB 電子提單，同時使用內含回收材質的環保雨布，進行貨盤貨櫃的築打；地面裝卸載作業使用行動裝置 PDA 取代傳統紙本裝卸表，機坪亦使用電動拖車取代傳統燃油車輛，進一步減少碳排放並改善空氣品質。