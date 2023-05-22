SARS後台灣房價漲多少？ 中南部反而漲贏雙北

SARS至今已經20個年頭，房仲業者指出，近20年來六都加上新竹的房價，大漲2.3~3.5倍，不過這20年來房市結構有明顯變化，前11年雙北市是房市領頭羊，帶動其他都會跟進，不過近9年房市已經不再是雙北領頭，亮點則在雙北以外，竹、中、南、高房價大漲5成~1倍，房價漲幅海放雙北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從SARS後20年，多數期間房價處於上漲走勢，但其間仍有2007年小幅回檔、2008年底金融海嘯、2016房地合一後景氣修正等三次房市景氣走弱。

早年雙北市是房市的領頭羊，不過隨著雙北市房價逐漸往天花板靠攏，其他低價區因為房價基期甚低加上轉機題材，利多包括重大建設投資陸續到位，加上科技業大幅投資，帶動雙北以外區域成為飆漲區，雙北以外的都市競爭力大幅提升，讓房市從早年的雙北領漲，成為各地百花齊放的局面。

信義房屋統計SARS以來，房市20年的價格變化，六都加上新竹地區漲了234%~346%，房價上漲最多的是台中市，房價上漲346%，主要因為基期低加上重大建設到位與科技業等投資帶動；雙北市從SARS後到2014年第二季繼上一波的景氣高點，房價大漲了2倍，漲幅超越其他都會區。

不過從上一波高點2014年第二季到今年第一季，雙北反而漲幅落後其他都會區。近9年房價漲最多的是新竹市，房價指數大漲1倍，其次是南部二都台南大漲68%，高雄市上漲61%，台北市僅上漲約7%，新北市上漲26%，房市呈現各區各擁題材各自發揮。