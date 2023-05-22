快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

SARS後台灣房價漲多少？ 中南部反而漲贏雙北

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

SARS至今已經20個年頭，房仲業者指出，近20年來六都加上新竹的房價，大漲2.3~3.5倍，不過這20年來房市結構有明顯變化，前11年雙北市是房市領頭羊，帶動其他都會跟進，不過近9年房市已經不再是雙北領頭，亮點則在雙北以外，竹、中、南、高房價大漲5成~1倍，房價漲幅海放雙北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從SARS後20年，多數期間房價處於上漲走勢，但其間仍有2007年小幅回檔、2008年底金融海嘯、2016房地合一後景氣修正等三次房市景氣走弱。

早年雙北市是房市的領頭羊，不過隨著雙北市房價逐漸往天花板靠攏，其他低價區因為房價基期甚低加上轉機題材，利多包括重大建設投資陸續到位，加上科技業大幅投資，帶動雙北以外區域成為飆漲區，雙北以外的都市競爭力大幅提升，讓房市從早年的雙北領漲，成為各地百花齊放的局面。

信義房屋統計SARS以來，房市20年的價格變化，六都加上新竹地區漲了234%~346%，房價上漲最多的是台中市，房價上漲346%，主要因為基期低加上重大建設到位與科技業等投資帶動；雙北市從SARS後到2014年第二季繼上一波的景氣高點，房價大漲了2倍，漲幅超越其他都會區。

不過從上一波高點2014年第二季到今年第一季，雙北反而漲幅落後其他都會區。近9年房價漲最多的是新竹市，房價指數大漲1倍，其次是南部二都台南大漲68%，高雄市上漲61%，台北市僅上漲約7%，新北市上漲26%，房市呈現各區各擁題材各自發揮。

曾敬德表示，雙北以外重大建設逐步到位、政策也往持續投資，加上企業等實質投資帶來就業需求，有人、有錢、有題材加上房價負擔都較雙北合宜，因此成為這一波的房市亮點。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價 房市

延伸閱讀

購屋契稅金額全國之冠！新竹縣平均每件6萬元

房貸期數再創新高 40歲購屋人恐要繳到退休

買竹北預售屋 交屋驚見契稅高達13萬！專家點關鍵

房貸期數再創新高！40歲才買屋 恐當房奴到退休年紀

相關新聞

房市警鐘！ 人口最擠區房價照跌 這區跌幅達16%

人口向來被視為房市的「票房保證」，人口密集的區域，住宅需求相對較多，房市支撐力更強，不過近期受打炒房、升息、地緣政治風險...

SARS後台灣房價漲多少？ 中南部反而漲贏雙北

SARS至今已經20個年頭，房仲業者指出，近20年來六都加上新竹的房價，大漲2.3~3.5倍，不過這20年來房市結構有明...

SARS後都會區房價 這區20年漲3.5倍第一名

SARS至今已經20個年頭，信義房屋統計，近20年來七大都會區房價平均大漲2.9倍，前11年雙北市是房市領頭羊，帶動其他...

品牌建商一致聚焦 台中14期重劃區最吸質感購屋族

不受通膨、升息、修法影響，台中房市近期在14期重劃區領軍推案下，價量持穩，品牌建商推案尤其受到關注，線上已有「國泰美禾」...

政府目標20萬社宅 李同榮揭數據打臉：根本灌水70倍

國內高房價問題嚴重，政府提出社會住宅20萬戶目標，對此，房市趨勢專家李同榮今（22）日痛批，蔡政府的社宅政績大灌水到離譜...

基捷帶動沿線房價 這站公寓近三年最會漲

基隆捷運於上月通過環評審查，第一階段規劃路線將從南港站至八堵站，其中位在基隆市境內的有5站，各為北五堵、百福、六堵、七堵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦