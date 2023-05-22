快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

品牌建商一致聚焦 台中14期重劃區最吸質感購屋族

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
精銳建設首度進軍14期，戶外看板上架，引起購屋族熱烈討論。記者宋健生/攝影
精銳建設首度進軍14期，戶外看板上架，引起購屋族熱烈討論。記者宋健生/攝影

不受通膨、升息、修法影響，台中房市近期在14期重劃區領軍推案下，價量持穩，品牌建商推案尤其受到關注，線上已有「國泰美禾」、「惠宇覞山」、「順天KING'S ROAD」、「磐興寬境」等，精銳建設也首度進軍14期推案，戶外看板「THE精銳」已上架，引起購屋族熱烈討論。

區域建設向來是房市發展最大動能，14期重劃區內已有國際級的台中洲際棒球場，漢神洲際百貨、台中巨蛋、太子置地廣場等設址在此，其中漢神百貨已如火如荼興建中，也難怪包括精銳、順天（5525）、雙橡園、陸府、國泰（2882）、惠宇、磐興等中部知名品牌建商，無不積極卡位14期。

此外，北部上市櫃建商如大陸、新美齊（2442）、國建（2501）、宏璟（2527）與鼎固-KY（2923）等也積極佈局，伺機進場推案。中部品牌建商、北部上市櫃建商有志一同，齊心助攻14期重劃區成為房市一級戰區，區域推案內容更顯多元、精彩。

市調指出，14期在線推案包括「國泰美禾」、「惠宇覞山」、「磐興寬境」等，不論地段、產品規劃都各有特色，再加上品牌效應加持，反映在賞屋人氣、銷售成績均頗為亮眼。

14期重劃區是台中40年來最大開發規模的重劃區，擁有低密度、高綠覆的宜居特性，率先為區段質感奠定基礎，加上鄰近74號快速道路，交通便利，區域與11期崇德生活圈、水湳經貿園區唇齒相依，生活機能、區域願景兼具。

此外，14期重劃區鄰近諸多私立名校，最讓重視子女教育的家長族群眼睛為之一亮，也推升該區成為涵蓋生活機能、文教宜居、商業娛樂等全方位的優質重劃區。

而在實登方面，順天建設新案「順天KING'S ROAD」主打高訂豪宅，地點座落於14期敦和段，隸屬國際外僑私校特區，該案單坪67.8萬元刷新區域新高。

無獨有偶，精銳建設即將登場的14期新案也位在敦和段，此案延續精銳的品牌精神，以「峰姿、騷動、領奢綠」為題，展演自然奢華的新境界。另外，此案為14期超高20層地標建築，區域罕見，尚未公開就引來品牌粉絲、質感自住客的高度詢問。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析指出，房市已全面進入自住客時代，品牌建商受重視的程度更顯提高，因品牌建商多為穩健經營，過往推案表現經得起考驗。

此外，品牌建商從選地開始、產品規劃、外觀塑造、建材配備，處處均細心打磨，靠推案口碑累積，才能成就品牌建商地位，而14期重劃區能一口氣聚集眾多品牌建商群起推案，區域價值更是不言可喻。

台中市北屯14期重劃區近期指標推案一覽。資料來源：不動產開發公會暨市調
台中市北屯14期重劃區近期指標推案一覽。資料來源：不動產開發公會暨市調

延伸閱讀

想領房貸補貼？ 北市僅這條路較有希望

預算千萬內買房 北市只有這條路、還有機會領補貼

比照三峽大學城 塭仔圳發展不寂寞

罰太輕？竹北天坑建商偷灌漿遭罰18萬 楊文科說明原因

相關新聞

房市警鐘！ 人口最擠區房價照跌 這區跌幅達16%

人口向來被視為房市的「票房保證」，人口密集的區域，住宅需求相對較多，房市支撐力更強，不過近期受打炒房、升息、地緣政治風險...

SARS後台灣房價漲多少？ 中南部反而漲贏雙北

SARS至今已經20個年頭，房仲業者指出，近20年來六都加上新竹的房價，大漲2.3~3.5倍，不過這20年來房市結構有明...

SARS後都會區房價 這區20年漲3.5倍第一名

SARS至今已經20個年頭，信義房屋統計，近20年來七大都會區房價平均大漲2.9倍，前11年雙北市是房市領頭羊，帶動其他...

品牌建商一致聚焦 台中14期重劃區最吸質感購屋族

不受通膨、升息、修法影響，台中房市近期在14期重劃區領軍推案下，價量持穩，品牌建商推案尤其受到關注，線上已有「國泰美禾」...

政府目標20萬社宅 李同榮揭數據打臉：根本灌水70倍

國內高房價問題嚴重，政府提出社會住宅20萬戶目標，對此，房市趨勢專家李同榮今（22）日痛批，蔡政府的社宅政績大灌水到離譜...

基捷帶動沿線房價 這站公寓近三年最會漲

基隆捷運於上月通過環評審查，第一階段規劃路線將從南港站至八堵站，其中位在基隆市境內的有5站，各為北五堵、百福、六堵、七堵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦