品牌建商一致聚焦 台中14期重劃區最吸質感購屋族

不受通膨、升息、修法影響，台中房市近期在14期重劃區領軍推案下，價量持穩，品牌建商推案尤其受到關注，線上已有「國泰美禾」、「惠宇覞山」、「順天KING'S ROAD」、「磐興寬境」等，精銳建設也首度進軍14期推案，戶外看板「THE精銳」已上架，引起購屋族熱烈討論。

區域建設向來是房市發展最大動能，14期重劃區內已有國際級的台中洲際棒球場，漢神洲際百貨、台中巨蛋、太子置地廣場等設址在此，其中漢神百貨已如火如荼興建中，也難怪包括精銳、順天（5525）、雙橡園、陸府、國泰（2882）、惠宇、磐興等中部知名品牌建商，無不積極卡位14期。

此外，北部上市櫃建商如大陸、新美齊（2442）、國建（2501）、宏璟（2527）與鼎固-KY（2923）等也積極佈局，伺機進場推案。中部品牌建商、北部上市櫃建商有志一同，齊心助攻14期重劃區成為房市一級戰區，區域推案內容更顯多元、精彩。

市調指出，14期在線推案包括「國泰美禾」、「惠宇覞山」、「磐興寬境」等，不論地段、產品規劃都各有特色，再加上品牌效應加持，反映在賞屋人氣、銷售成績均頗為亮眼。

14期重劃區是台中40年來最大開發規模的重劃區，擁有低密度、高綠覆的宜居特性，率先為區段質感奠定基礎，加上鄰近74號快速道路，交通便利，區域與11期崇德生活圈、水湳經貿園區唇齒相依，生活機能、區域願景兼具。

此外，14期重劃區鄰近諸多私立名校，最讓重視子女教育的家長族群眼睛為之一亮，也推升該區成為涵蓋生活機能、文教宜居、商業娛樂等全方位的優質重劃區。

而在實登方面，順天建設新案「順天KING'S ROAD」主打高訂豪宅，地點座落於14期敦和段，隸屬國際外僑私校特區，該案單坪67.8萬元刷新區域新高。

無獨有偶，精銳建設即將登場的14期新案也位在敦和段，此案延續精銳的品牌精神，以「峰姿、騷動、領奢綠」為題，展演自然奢華的新境界。另外，此案為14期超高20層地標建築，區域罕見，尚未公開就引來品牌粉絲、質感自住客的高度詢問。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析指出，房市已全面進入自住客時代，品牌建商受重視的程度更顯提高，因品牌建商多為穩健經營，過往推案表現經得起考驗。