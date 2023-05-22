國衛院中藥複方改良新用 動物實驗證實可治缺血性中風

國家衛生研究院今（22）日宣布，該院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍團隊研究中藥複方PM012對腦中風的療效，在離體細胞實驗中發現PM012可減少谷氨酸的釋放，降低神經細胞的損傷與凋亡，在動物實驗中發現PM012明顯減少腦梗塞面積，改善腦中風引起的行為障礙。

劉誠珍團隊研究證實，PM012對神經細胞具有保護功能，有望應用於腦中風患者的治療。此研究成果於今年2月發表在國際期刊《PLoS ONE》。

腦中風（腦血管疾病）長年盤據我國十大死因前段班，是一種常見神經退化的疾病，其中缺血性腦中風（腦梗塞）患者的比例佔了腦中風病患的一半以上。目前主要且唯一為FDA核准的治療藥物是使用血栓溶解劑（tissue plasminogen activator, tPA），然而其治療模式及時間仍有許多限制，且增加再次罹患出血性腦中風（腦溢血）的風險，研發創新的腦中風藥物治療是當務之急。

劉誠珍團隊研究中藥複方PM012對腦中風的療效，過去研究發現腦缺血會引發大量谷氨酸（glutamic acid）釋放，造成鈣離子大量進入細胞及神經細胞凋亡。劉誠珍團隊利用高效液相色譜法鑑定，發現PM012含有能抗發炎、抗凋亡和抗內質網壓力功能的芍藥苷（paeoniflorin）和5-羥甲基糠醛（5-HMF）成分，具有對神經細胞保護的作用。

研究團隊藉由離體細胞實驗發現PM012可減少興奮性胺基酸誘導的細胞內鈣離子流，及神經細胞死亡。在動物模型實驗中，分別給予PM012 或安慰劑。發現PM012明顯減少腦梗塞面積，改善腦中風引起的行為障礙。

本項研究證實中藥複方PM012對腦中風具有神經保護功能及作用機制，並從中鑑定出兩種潛在的生物活性分子，芍藥苷和5-羥甲基糠醛，提供了新的藥物開發資訊，期望能對腦中風患者的治療提供新的思路。然而PM012的藥材雖與坊間六味地黃丸相近，成分比例卻是失之毫釐差之千里，在腦中風的治療功效仍待進一步的研究證實，建議民眾仍須依照醫師建議用藥。

國衛院指出，腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因之一，分為缺血性腦中風、出血性腦中風與暫時性腦缺血發作（小中風），台灣每年新增超過3萬名病患。腦中風患者因大腦中樞受損，除了其神經細胞受損所造成的功能障礙，還會影響周邊神經系統的運作，是我國成人殘障的主因之一，而曾罹患腦中風的患者在五年內再次發生腦中風的機率約30%，後遺症比第一次還要嚴重，死亡率則提高至25%。

然而目前唯一受核准的治療是使用血栓溶解劑，除了僅限於治療發病3小時內的缺血性腦中風患者，使用上還有諸多限制，且已受損的神經細胞與周邊組織無法恢復，必須藉由物理職能訓練復健使其他未受損的神經細胞產生替代作用，使身體恢復部份的機能，非常辛苦且成效及復原速度都慢。

在過去的研究發現，由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材萃取的中藥複方PM012，對神經毒素誘導鼠的腦組織產生保護作用，提高其學習記憶能力。在阿茲海默症動物模式中，PM012增強了神經營養因子（BDNF） 的表現，提高保護能力，並改善了記憶障礙。