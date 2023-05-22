人口最密集行政區房價照跌 這一區跌幅達16.5%

東森房屋研究中心彙整內政部資料，截至去年底，全台人口最多前五大行政區分別是永和區、蘆洲區、大安區、新興區和板橋區，在這五個行政區中，永和區、蘆洲區、板橋區的房價呈現小幅上漲趨勢，年漲幅落在0.4~3.7%不等，而大安區和新興區的房價則呈現下降趨勢，降幅分別達13.6%、16.5%。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，人口向來被視為房市的「票房保證」，人口密集的區域，住宅需求相對較多，其房市支撐力自然更強，不過近期受打炒房、升息、地緣政治風險等房市黑天鵝影響，人口密集區的房價似乎也出現動搖跡象。

觀察人口最多的永和區，黃勝暉指出，永和區與台北市大安區、中正區隔水相望，是往返北市工作的民眾主要的居住地，目前永和區平均每平方公里土地上居住著3.7萬人，其人口密度甚至遠超過香港、澳門、東京等知名擁擠的國際城市，人口的集中也為永和區帶來了穩定的租售需求。

黃勝暉表示，現在房市降溫，不少屋主反而更加惜售，索性「轉賣為租」，使得永和區的房價得以維持相對穩健的水平。因永和未來還有捷運萬大線的建設，預估待捷運通車後，區域房價仍有上漲的可能。

排名第二的蘆洲區，黃勝暉表示，蘆洲區人口密度高、空屋率低，居民以自住需求佔最大宗，穩定的剛需讓區域房市支撐力相對更強。目前蘆洲中古屋的房價普遍落在3~4字頭，部分新建案甚至可以上看5~6字頭，與前幾年相比，區域房價確實上漲不少。未來銀河灣計畫、萬坪醫院、蘆社大橋、捷運環狀線北環段等建設項目若進展順利，蘆洲的房價有望再迎來一波可觀的漲幅，有意在蘆洲置產的民眾可以多留意。

排名第三的大安區，黃勝暉指出，大安區豪宅林立，富人聚集， 房價身處全台天花板。近期受房市冷空氣影響，市場觀望氣氛濃厚，豪宅、小豪宅等產品的去化速度明顯放緩，買方轉向單價相對较低的剛需中古屋，進而導致區域的平均單價有所回落。預估平均地權條例正式上路後，豪宅市場的買氣可能會進一步受到壓制，因此短期內區域房價應會維持在9字頭的位置。

排名第四的新興區，黃勝暉表示，最近幾年在科技話題的加持下，高雄房價全面上漲，新興區也不例外，再加上前兩年新興區屋齡10年內新古屋交易較多，在一定程度上拉抬了區域平均房價，而今年房市趨冷，台積電設廠計劃也一變再變，致使高雄房市出現降溫態勢，目前新興區以屋齡較高的中古屋交易居多，因此相對於去年同期，區域房價出現下降的現象，未來房價動向值得持續觀察。