AI技術助攻 富邦媒美妝網全新推出「線上試妝」服務

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）美妝網購注入科技服務力！旗下通路momo購物網全新推出「線上試妝」服務，運用AI與AR技術為消費者營造「隨時隨地 先試再買」的美妝網購體驗。服務首波攜手來自紐約的頂級專櫃美妝品牌ESTÉE LAUDER雅詩蘭黛，提供超過40款唇膏、粉底、遮瑕等品牌人氣商品，搶先擬真上臉體驗。歡慶momo「線上試妝」服務與雅詩蘭黛合作上線，即日起至5月31日購買指定試妝商品，限時大放送雅詩蘭黛聚光粉保濕粉底體驗禮；還有5月24日momo「美妝彩妝日」一日限定雅詩蘭黛全唇彩系列買1送1、粉持久新客組買1送6等回饋組合，帶給愛美的momo會員滿滿寵愛。

momo線上美妝市場獨佔鰲頭，為許多美妝保養品牌佈局新零售市場的第一選擇，2023年至今momo整體專櫃美妝保養更繳出銷售年增超過30%的佳績。面對持續蓬勃的美妝網購需求，momo從客戶滿意度出發，以科技升級momo美妝網購服務力，導入美妝時尚科技公司玩美移動的AI、AR運用技術，全新推出momo「線上試妝」服務，服務首波攜手頂級專櫃美妝ESTÉE LAUDER雅詩蘭黛，品牌經典商品搶先擬真上臉體驗。未來momo也將持續拓增「線上試妝」適用的品牌及商品，為消費者營造多元豐富的虛擬試妝網購選擇。

即日起透過momo購物網App進入「momo雅詩蘭黛品牌旗艦店」，並打開相機鏡頭或上傳臉部照片，即可自由探索雅詩蘭黛熱銷小金管「絕美奢潤精萃唇膏」上唇後的絕美色彩，以及NO.1人氣粉底「粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++」創造的精緻無瑕妝容等。首波共推出超過40款唇膏、粉底、遮瑕虛擬試妝體驗。momo「線上試妝」服務還能一鍵點選試色畫面右下角的購物車圖示，將心儀好物快速加入購物車，輕鬆下單最適合自己的命定彩妝！

歡慶momo「線上試妝」服務與雅詩蘭黛合作上線，5月22日至5月31日凡於購買首波線上試妝商品，就能獲得限時好禮-聚光粉保濕粉底體驗禮(市價433元)。5月24日momo再加碼打造《美妝彩妝日》一日限定活動，不只祭出雅詩蘭黛全唇彩系列買1送1、粉持久新客組買1送6等好康回饋組合，同時集結等雅詩蘭黛、植村秀、媚比琳、蘭蔻、KATE、M.A.C等超過40大彩妝保養指標品牌，精選人氣夯品4折起，達指定活動門檻再抽Deseno笛森諾30吋運動款行李箱、500元mo幣好禮，就是要給愛美的momo會員最好買、拿最多的購物盛宴！