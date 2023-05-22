搶便宜快來！AirAsia 線上旅展推99元飛東南亞、商務艙半價

亞洲低成本航空品牌AirAsia今(22)日表示，因應2023台北國際觀光博覽會（TTE）將於5/26盛大展開，為搶攻暑假旅遊商機，宣布自即日開始至5/29日推出「AirAsia線上旅展：銅板價輕鬆飛東南亞」，從台灣出發八條直飛航線全部單程未稅最低價99元起，台北吉隆坡豪華平躺座位下殺半價，單程未稅只要4,999元就能享受平躺飛行的舒適度，全航線託運行李費用享五折優惠，從這禮拜開始就規劃好從夏天開始的東南亞旅行。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，隨著國際邊境解封，台灣的海外旅遊風氣增溫，做為台灣人最受歡迎的低成本航空公司之一，我們也首次搭配台北國際觀光博覽會推出超殺的優惠價格，8條台灣直飛的航線來回含稅不到5,000元，就能到菲律賓宿霧與鯨鯊共遊、到馬來西亞沙巴吃美食、或者到泰國清邁享受慢活。除了超低票價之外，我們的豪華平躺座位也推出4,999元難得超低價格，絕對是是台灣民眾疫情第一個暑假的旅遊選擇。

AirAsia線上旅展 5/22-5/29天天優惠價

亮點1：「銅板價99元輕鬆飛東南亞」：八條直飛航線，台北/高雄-吉隆坡、台北/高雄-馬尼拉、台北-沙巴/宿霧/曼谷(廊曼)/清邁，通通單程未稅99元起，販售日期為即日起至5月29日，出發日期為2023年6月5日至2023年11月30日部分航線特價出發日期不同，以官網販售為準，售完為止。

亮點2：「豪華平躺座位4,999元起」：台北吉隆坡豪華平躺座位下殺五折，可享40公斤行李託運、平躺座位選擇、餐點、無限期更改日期/時間、優先行李託運登機及報到、提供枕頭與毯子機上使用。販售日期為2023年5月26日早上10點至5月29日，出發日期為2023年6月5日至2023年12月14日。

亮點3：「託運行李5折起」：為了讓愛購物的旅客買個盡興，旅展期間推出台灣出發全航線加購託運行李五折優惠，詳細加購方式與規則請參考官網公告。