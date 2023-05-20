國際藝術家李光裕作品進駐雅園溏 藝術亮點同步新加坡

位於新社區的雅園溏人文藝術空間，開幕一年多來，除定期舉辦人文藝術展演課程與活動，今年5月特地引進多件國際級藝術家李光裕的作品，妝點園區藝術美學，為台中後花園增添了不少藝術氣息和美感，也大幅提升大台中藝文涵養量。

藝術家李光裕1954年出生於高雄，國立台灣藝術大學雕塑學系畢業後，負笈西班牙聖費南度皇家藝術學院、國立馬德里大學美術學院，取得碩士學位，返國後任教于國立台北藝術大學和國立台灣藝術大學；1995年國立美術館外牆人頭「凝」，在藝術界大放異彩。

李光裕2006年退休後，傾心致力於藝術實踐，在亞洲、美洲與歐洲皆有豐富國際展出經歷；台灣三大美術館，包括台北市立美術館、國立台灣美術館及高雄市立美術館典藏多件作品；台大醫院捷運、市民大道及高雄大學，作品廣泛為公共機構和私人所收藏。

2017年威尼斯雙年展，是台灣藝術家在雙年展最盛大的個展，知名國際新聞「文茜的世界周報」更遠赴義大利，專題採訪報導，時任文化部長鄭麗君，更親自到場祝賀。

雅園溏人文藝術空間是一個結合茶道、藝術和自然的美好場所，這次永久展示藝術家李光裕的雕塑作品，表達對東方文化的理解和敬意。

其中，最引人注目的作品是《思惟》，2020至2021年展出於新加坡濱海灣公園，並於2022永久收藏；《思惟》以東方信仰的文化思維彌勒意象延伸，用書法線條空、扁、細、鏤空，詮釋禪學思路妙有真空。

采泥藝術總經理林清汶表示，李光裕《思惟》東方的沉思者，與西方羅丹沉思者，在中西方文化裡，錯位時空交流對話。另一件作品是《空行》，以五方佛佛母的形象，單腳站立於烏龜浮出水面的姿態。

李光裕說，作品矗立於雅園溏的蓮花水池間，與自然景觀相映成趣，聚集四面八方的善緣、好的因緣將聚集與此。在泥屋旁的是《思》，表達了思念的心情。池畔邊《探》意味著，邀請人們來到雅園溏尋找美好的意境，體驗身心靈之旅。

台中市文化局副局長曾能汀表示，雅園溏邀請國際知名藝術家李光裕，為園區規劃一系列藝術作品，大幅提升整個大台中藝文含涵養量，具有高度的藝術價值和創意。

尤其是作品《思惟》同步收藏於新加坡海濱花園，跟雅園溏一樣是一座後花園的秘境，歡迎民眾來台中後花園走走，來趟藝文輕旅行。