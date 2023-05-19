台灣飲食文學教父焦桐「慢食天下」到台中羿廊分享美味

「台灣飲食文學教父」焦桐今(19)日到台中羿廊舉辦「慢食天下」新書發表會，暢談最新飲食新著，從各地的美食到部落的原味，從食材到餐桌，一路帶著書迷尋找美食的獵豔之旅。

焦桐從路邊攤到私廚、從吳郭魚的勵志故事，到結識各地美食達人的款款料理，讓美食不存在貴或不貴，而是存在合理或不合理的品味觀點。

焦桐「慢食天下」收錄～論市場、論粥、論豆腐、論包食、論輕食、論麵包、論披薩、論生魚片、論鰻魚飯、論海產、論蝦子、論豬肉、論烤鴨、論吃蛋、論午餐、論晚餐、論宴會、論請客、論作客、論醬油、論吃相、論庖廚、論美食家、論醉酒、論啤酒、論戒酒等共32幾篇，約14萬字。

焦桐飲食文學在生活中體驗美食、系統性描寫飲食各面向可讀性高，其敘食風格風行兩岸，用字幽默，深刻，充滿畫面感，再次為華文世界的飲食文學樹立新標竿。

活動主辦單位「羿麗智能創見」總經理黃維文表示 ，感謝焦桐的慢食魅力，吸引了亞太經營家精書會、精英讀書會及東海大學校友總會的熱烈支持及參與，讓活動前二小時前就爆滿至活動結束，台中的書迷們都能跟老師合照及簽名，滿心歡喜收穫滿溢，並跟隨焦桐的「慢食天下」繼續尋找美味。

活動中，焦桐特別體驗料理的創新發明3Dih感應爐，讓料理不用瓦斯爐，使用安全九段火力用電的IH感應爐，讓中式圓形炒鍋也能料理各樣菜色，能讓廚藝愛好者掌握烹飪的細節和美味，不受瓦斯外洩外漏的危險，3Dih感應爐深受焦桐所推薦。

焦桐1956年生於高雄市，二魚文化公司、《飲食》雜誌創辦人，出版著作包括散文《暴食江湖》、《味道福爾摩莎》、《蔬果歲時記》、《為小情人做早餐》及詩等30餘種。