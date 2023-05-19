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向榮生技兩項異體幹細胞新藥 有望成為國內上市首例

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
向榮生技董事長蔡意文（右）與總經理洪懿珮。記者謝柏宏／攝影
向榮生技董事長蔡意文（右）與總經理洪懿珮。記者謝柏宏／攝影

向榮生技（6794）總經理洪懿珮今（19）日表示，向榮以脂肪間質幹細胞開發的異體細胞新藥，其中針對膝骨關節炎的三期臨床試驗將於今年7月正式收案，另一項治慢性腎臟病的新藥二期臨床已完成，同樣在7月解盲。 若「再生醫療雙法」上路，向榮有望成為國內第一家將細胞新藥推入市場的公司。

向榮生技今日舉行興櫃掛牌後首度法說會，由董事長蔡意文與洪懿珮兩人共同主持。向榮生技專注發展脂肪間質幹細胞，鎖定老年退化導致不良於行，及機能衰退導致生命威脅及低生活品質，目前發展的異體細胞新藥ELIXCYTE有兩項適應症，治療膝骨關節炎項目，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）及衛福部食藥署（TFDA）核准進行三期臨床試驗，治慢性腎臟病項目也已完成二期臨床試驗。

洪懿珮表示，向榮生技預計今年7月啟動ELIXCYTE針對膝骨關節炎的三期臨床試驗，預計收165名病患，初期先在台灣收案，目標一年半內完成，但是整個臨床試驗通過審查估計也要接近三年；向榮細胞新藥ELIXCYTE的另一項適應症慢性腎臟病二期臨床已經完成，同樣在7月可進行二期臨床的解盲。

向榮的兩項新藥雖然距離通過三期臨床申請藥證仍有一段時間，不過蔡意文表示，立法院正在審議的「再生醫療雙法」草案中有「附款許可」，允許細胞新藥完成二期臨床後獲得五年的暫時許可，向榮細胞新藥ELIXCYTE的兩項適應症都已完成二期臨床， 將有機會成為國內首家通過「附款許可」的公司；即使「再生醫療雙法」本會期未過關，在已經上路的「特管辦法」同樣有「特殊許可」辦法，允許通過二期臨床的細胞新藥獲得暫時許可。

向榮除了開發細胞新藥之外，在細胞量產技術與應用項目更已經商業化，公司去年營收1,439.7萬元，年增76%，今年前四月營收940.7萬元，年增56%，過去三年的營收貢獻主要來自銷售日本化妝品公司的幹細胞分泌物，今年起公司通過FDA原料藥主檔案DMF的異體細胞庫，及細胞原料藥及高規格醫材等級儲存容器，也有機會帶來新的成長動能；此外向榮生技發展符合「特管法」的細胞產品，也已和國內七家醫院合作。

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