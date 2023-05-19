共信與禾生技合作開發新藥 IBD98-M 將在大陸二期臨床

共信-KY（6617）今（19）日宣布，與另一家公司禾生技（4194）共同開發治療炎症性腸病（Inflammatory bowel disease, IBD）的新藥IBD98-M，已通過中國大陸國家藥品監督管理局NMPA二期臨床試驗的核准。

未來雙方將針對此二期臨床試驗共同投注資金及人力，共信-KY將提供過去在中國大陸執行臨床試驗之豐富經驗及人脈，協助執行本項臨床試驗。

共信-KY表示，經營團隊戮力於新藥開發研究，過去二十多年來已經在大陸醫藥市場累積了充足的經驗，從 「前臨床」 的藥毒理研究、申請一至三期人體臨床試驗，到最後的醫藥品查驗登記都有豐富的經驗。此一期間更是經歷了2015年開始從CFDA到NMPA的藥政改革淬煉，並順利在2022年11月取得治療肺癌中央型氣道阻塞一類新藥的中國大陸藥證。

共信-KY由這一段經驗所累積出來的開發經驗，將可以對新藥IBD98-M的臨床試驗研究與後續的發展，帶來巨大的效益，也避免了獨自進入大陸市場的風險。

共信-KY林懋元總經理強調，這樣一個經由20多年時間淬鍊而成的經驗就是一個獨特的新藥開發平台，藉由這個平台不僅可以幫助國內風起雲湧的中小型新藥開發公司縮短臨床試驗的時程，也可以為自己營運帶來更多的機會，這是一種雙贏的合作模式，期待能為國內新藥開發產業帶來貢獻，也能為公司創造更大的營收機會，為股東及投資人創造更大的獲益。