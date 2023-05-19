LINE旅遊公布海外旅遊最夯城市 線上旅展天天有優惠

自國境解封到今( 2023 )年1、2月，出國旅遊人數顯著成長，國人首選依舊是熟悉的日本，如東京、大阪、京都，或是東南亞的曼谷、新加坡等，然而國際機票價格還未降回疫情前的水準，整體旅遊成本居高不下，為了讓消費者能精打細算省荷包玩得開心，LINE旅遊攜手33家夥伴，即日起至5月30日止，為廣大用戶推出LINE旅遊線上旅展，預訂海外住宿不僅天天享LINE POINTS 9%回饋無上限、還有機票最高九五折的獨家優惠，用戶於活動期間預訂機票與住宿，還有機會抽聯合航空美國不限航點來回機票。

根據交通部觀光局的統計資料，自去( 2022 )年10月解封後，海外旅遊人數大幅成長，今年2月，國人出國人次突破65萬人次，已超過2020年同期，疫情尚未升溫時的數據，且今年第1季總出國人數已突破200萬人次，顯示海外旅遊已穩定復甦，然而目前機票價格依舊普遍看漲，評估短期內沒有回跌的趨勢，想出國玩卻擔心荷包，提早規劃行程為不二法則。

LINE旅遊自機票訂單觀察用戶規劃旅遊行為，去年疫情期間，日本機票的平均預訂天數約在100天前，研判當時已有不少用戶為未來的日本之旅進行規劃，自去年底國境開放後，如東京、大阪、福岡等地的機票預訂大約落在行前85天完成，而韓國城市如首爾、釜山，平均在68天前完成機票預訂，整體旅遊規劃時間雖較疫情期間縮短，但受到價格因素，民眾仍傾向儘早規劃，不如疫情前的「說走就走」。

國人出國穩選仍為日、韓大城 東南亞則以曼谷、新加坡最夯

看著身邊朋友打卡曬出國旅遊照，更加深出國旅遊的意願，LINE旅遊更分享近期國人最愛的長、短線城市，啟發民眾下次旅遊的靈感，先做功課提早規劃行程。

LINE旅遊觀察，去年解封後累計至今年3月底的行程規劃資料發現，最受國人喜愛的前五大城市無庸置疑仍是日本、韓國的知名觀光城市，依序為東京、大阪、首爾、京都與沖繩；而六至十名的城市，除了釜山、香港外，均為東南亞各地的知名旅遊城市，依序為曼谷、釜山、新加坡、香港和胡志明市，這些地點因文化親近、地理位置鄰近、城市交通便利、吃喝玩樂一應俱全深受國人喜愛。此外，如新加坡、香港則因可使用中文溝通，也是國人嘗試疫後出國的首選。

長程旅遊需求回溫 以歐洲城市更為熱門

歐美地區解封相較亞洲地區更早，目前旅遊環境幾乎完全恢復，機票的漲幅相較於日韓短線來得小，也成為國人規劃較長假期的選擇，長程機票的需求逐漸回溫。LINE旅遊團隊觀察站上行程規劃中前五名為歐、美、澳洲的各大知名旅遊城市，最熱門的為西歐大城，依序為巴黎、巴塞隆納、倫敦，第四、五名分別為美國紐約與澳洲雪梨。

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