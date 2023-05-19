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敦謙積極展開對日布局 年底前可望在日本展10家旅館

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雀客旅館東京上野雙床房設計圖，客房揉合日系簡約調性。圖/業者提供
雀客旅館東京上野雙床房設計圖，客房揉合日系簡約調性。圖/業者提供

全台最大智能連鎖飯店集團敦謙國際今(19)日宣布，旗下雀客旅館CHECKinn品牌進軍國際，在日本東京、大阪，一次拓展兩個海外新館，年底前可望在日本展10家旅館。

根據日本觀光局疫情爆發前的統計，旅遊人數自2010年840萬至2019年增長為3,200萬，其中東京都是日本旅客最主要的旅遊城市，占整體日本旅遊市場的約四分之一。其次是大阪府和京都府，占比分別為11.1%和6.3%。而2019年前三大旅客來源分別為中國大陸(不含港澳)約972萬人次、韓國約758萬人次和台灣約502萬人次，歷年台灣人赴日旅遊人數，年平均增長率為19.6%。

敦謙國際數據營銷處總監游偉弘表示，2019年台灣旅客在日本的總消費額為1.08兆日元，核約合新台幣3,115億元。其中購物消費占總消費額的42%，飲食占25%，住宿占13%。以日本相對受歡迎的幾個城市來看房價，東京、大阪每晚房價落在10,000日圓至20,000日圓，約新台幣2,200元至4,400元，京都約落在每晚8,000日圓至18,000日圓，約新台幣1,760元至3,960元。受到疫情影響，旅宿業勞動力短缺，根據統計，2022年12月平均住宿價格相對2019年上漲二成。

隨著各國放寬邊境，2023年1月國際赴日旅遊人次逾150萬人，其中，台灣也以近26萬人次拿下第二，顯示日本目前無論於國際或台灣來說都是旅遊熱區，敦謙國際總經理吳秉庭、執行長戴東杰綜觀整體市場數據反饋，多次內部研討後，將跨足國際的主力市場鎖定日本幾個主要城市，包含東京、大阪等。同時展望日本旅遊復甦，以今年第1季來看，南韓和台灣旅客同比2019年約恢復8成水準。據日媒報導，2023年訪日旅客消費有望達5.9兆日圓，超過2019年的4.8兆日圓。

CHECKinn 雀客旅館首波將展兩家旅館，分別於東京、大阪各一家，戴東杰表示，雀客旅館落地日本，秉持品牌設計旅館的理念，帶入日本獨有的特色與氛圍，盼能帶給旅客在地化、精緻的住宿體驗。客層鎖定中產階級，最快將於今年第3季開始提供服務，屆時將祭出試營運超值方案。

2019年大阪的旅館住宿率平均約為81.9%。考量疫情後旅遊市場逐步回升，雀客旅館大阪新今宮年度平均住宿率可望來到六成五，雙人房預估售價在平日日幣7,200日圓(約台幣1,600元)、假日日幣10,500日圓(約台幣2,300元)，力求暑假前能開始提供服務。

2019年東京的住宿率平均約為84.5%，略高於大阪。雀客旅館東京上野年度平均住宿率會預估可達七成，雙人房預估售價在平日日幣9,000日圓(約台幣2,000元)、假日日幣13,500日圓(約台幣3,000元)，預計於第3季內開始營運。

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