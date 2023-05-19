TikTok執行長周受資教會我們的事：企業面對質疑應準備的八大題庫

當企業面臨政府官僚體系、國會、輿論、消費者、學界的質疑掀起巨浪的時候，通常會亂了手腳，不知所措，決策失靈，造成反應遲緩，窘態畢露，以致造成誤會加深傷及企業的後果；所以企業必須在事情發生之前有徵兆的時候，就必須進行公關危機的處理，準備方方面面的題庫，來應付未來的挑戰。

根據華爾街日報的報導，TikTok聘請的三位美國政界、商界重量級的人物，包括曾經參與歐巴馬競選的團隊、迪士尼的公關負責人、川普政府時代的顧問，為周受資的國會備詢，提供了一個多月的密集訓練，周受資精準的抓到了國會議員可能提出來的題目，因而可以從容不迫地回答各式各樣的難題，表現可圈可點，除了周受資個人的才華之外，幕後的支援團隊，掌握動態、建立題庫也是功不可沒。

從周受資在美國國會的表現，他告訴了我們：企業面臨質疑的時候，要保持平靜的心情，縱使槍林彈雨，也要分析子彈飛行的方向；良好的訓練，充分的準備，是企業必須做到的功課。

我個人在這個領域裡面，有過三個工作經驗讓我在題庫的推演上有著紮實的訓練。1993年2月立法院長王金平出任副院長的時候，我擔任王金平國會辦公室主任，那個時候國會剛剛開始有協商制度，我追隨王院長學習黨團運作及政治溝通技巧，是人生難得的經驗；1994年調到行政院文建會擔任秘書室主任，負責國會聯繫與公共關係，我歷經了申學庸、鄭淑敏、林澄枝三位主委，為他們準備國會及媒體需要的各式各樣的資料，1999年調到立法院歷經參事、教育及文化委員會專門委員、交通委員會專門委員、主任秘書、公報處處長，在立法院長達20多年的期間，在五個不同的主管職務工作，其間台灣政局歷經陳水扁、馬英九、蔡英文三位總統的執政，看到國會中朝野政黨的運作、政務官的表現及立委的問政技巧，這個是非常特殊的公務生涯經驗，尤其在公報處處長任內，作為國會發言公報的最後核定者，仔細看了所有國會發言紀錄，點滴在心頭，獲益良多。

我把在行政部門與立法部門準備題庫應變工作經驗，將各式各樣的問題區分為八大題庫：

一、基礎題

企業必須體察社會氛圍、分析國際趨勢、研究可能的對手的動機及目的，以減少溝通的障礙。在基礎題的範疇可以細分為五項，國家利益、政黨利益、政治利益、選區利益、個人利益，凡此均必須細細的推敲。

二、申論題

企業也許會有機會在記者會或者在其他的公開場合，有系統表達自己的態度及應變方法，基本上要注意正面柔性的溝通、「直接面對但不直球對決」另外要掌握兩個重點就是「主動釋出善意以爭取先機、主動澄清疑點以減少壓力」。

三、直覺題

專家學者、國會議員、社會大眾對問題的看法，通常來自於個人的學術訓練、學歷、經歷等等，所以對許多問題的看法是非常直覺尖銳的，在這種直覺發出來的題目可以歸納成為9項，包括醫學的、倫理的、教育的、社會的、心理的、社交的、資安的、主權的、法規的，企業必須推估可能發生的情況，準備相對應的支援團隊及優質的幕僚團隊。

四、陷阱題

在準備題庫應變的時候，「檢視自己比檢視對手重要」，企業必須根據自己官網發表過的數據、公開發表過的資訊，一一提出來檢核、驗證，這些材料都是對手攻擊企業最好的彈藥庫，除了正面的對手之外還有「隱形的殺手」，也就是你的同業也許會落井下石，「人在江湖飄，哪有不中招」，當天下大亂之時，也許就是同業情勢大好之時，所以要留心這些隱形殺手的動態，對於同業的最高準則是「縱使不能結盟，也不要結怨」。

五、類比題

同性質產業的比較、同性質案例的比較、國際相關法規的比較，這些都是類比題的重要素材。周受資再回答國會議員質詢的時候，他也把他的同業提出來類比，做為他們在資安上、資訊收集上要求的規範。

六、歷史題

企業本身及企業負責人、高階經理人過去是否有一些不光彩的事情，例如：經營違規被政府裁罰的紀錄、與同行業者之間的惡性競爭 、與上下游業者的商業糾紛、與消費者不愉快的經驗、家族的紛爭、桃色事件，這些歷史題都會被翻出來反覆驗證。歷史題因為充滿了八卦，有時反而喧賓奪主成為網路討論的主流。「凡走過必留下痕跡」，歷史題就是起底題，起底是網路的八卦之門，終究是躲不掉的，會成為處理事件的必要之惡，所以必須提早因應坦然面對，企業必須了解，當起底企業黑資料變成全網運動之時就是企業絕望痛苦之日。

七、區域題

許多事件的產生本身是區域性的題目，處理不好才會變為全國性的議題。在議題上面我們要考量的是對區域的利益或者是對區域帶來的傷害？對區域的個案還是全國性的通案，這些都是必須仔細推敲的事情，在準備相對應的資料。

八、回饋題

事件到了收尾的時候，企業為了表示誠意，必須對消費者、對社區、對社會，由小而大的思考，提供一些回饋方案。在提出這些方案的時候也許要考慮不同等級、不同強度的各種方案，事先準備，在適當的時機提出來以做為整個事件完美的收尾。

當我看到周受資在美國眾議院奮戰的影片，我不禁想到海明威的「喪鐘為誰而鳴」，不必去打聽喪鐘為誰而鳴，世界很小是一個連動性很強的共同體，喪鐘為誰而鳴並不重要，企業做好萬全準備方能保住自己的萬世太平。