台灣虎航2023年冬季班表早鳥優惠 下周一開賣

看好疫後旅遊熱潮持續發酵，台灣虎航（6757）2023年冬季班表早鳥優惠，預計將於下周一(22日)開始開賣，各種優惠出爐，已經規劃冬天旅行行程的消費者可以準備搶好康。

第一波促銷期間，2023年5月22日上午10:00起至2023年5月23日晚間23:59止。第一波促銷航線：桃園-茨城NT$1,699起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-小松、桃園-新潟NT$1,799起。

第二波促銷期間：2023年5月24日上午10:00起至2023年5月25日晚間23:59止。第二波促銷航線：桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山NT$1,299起；桃園-濟州島NT$1,499起；桃園-曼谷廊曼、桃園-沖繩NT$1,599起；桃園-岡山NT$1,699起；桃園-花卷、桃園-仙台、桃園-大阪關西、高雄-大阪關西NT$1,799起；桃園-函館NT$2,199起。

台灣虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年10月29日至2024年3月30日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至7天不等；更多促銷訊息請見活動網頁。

此外，廣大虎迷的心聲，台灣虎航也聽到了。自7月1日起，台灣虎航天天都有航班自桃園出發前往澳門，讓虎迷們能更便捷的前往澳門，感受宜古宜今的城市魅力。為讓旅客往返更方便、說走就走，台灣虎航今(19)日上午10:00起推出單程未稅NT$799元起的優惠價格，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止，開賣優惠機票數量有限。提醒虎迷們備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購票，其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場。