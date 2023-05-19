TikTok執行長周受資教會我們的事：企業會吃暗虧的五大場域

美國眾議院能源和商務委員會在2023年3月23日邀請TikTok執行長周受資列席聽證會，周受資當天被美國眾議員輪番圍攻嚴厲質詢長達5小時，其所受到的待遇令人感到驚訝！這也讓許多科技業開始重新認識企業在地緣政治推波助瀾之下，風險日益增高，是無所不在的。周受資明明知道美國兩黨眾議員會以國家安全、資訊安全、個人隱私保護等理由，欲意禁止使用TikTok，周受資明知山有虎，仍然要去應付這一場惡戰，結果周受資表現不俗，令人激賞，周受資也許沒有辦法百分之百的說服國會信任他，但是國會議員輪番上陣，也沒有辦法徹底擺平周受資，這就是一場眾議院聽證會大戰5小時的結局。

企業面臨快速競爭的壓力和詭譎多變的情勢下，如何應付這個難以預測的世局？政治大學商學院資訊管理學系博士班，邀請具有40多年公務經驗的尹章中，以「周受資教會我們的事——企業面對質疑的相應之道」，向博士班的同學分享尹章中對周受資在美國眾議院聽證會的觀察。尹章中先生首先分析，企業在未來的經營環境裡，有五個會吃暗虧的場域，分別是面對官僚體制、面對國會議場、面對網路世界、面對媒體傳播、面對直播陷阱，在這五個場域中，企業很難討好，也很難全身而退，所以必須及早因應準備各式各樣的題庫，以應付外來的質疑。

尹章中根據這五項場域分別舉例說明：

第一、面對官僚體制

台積電和三星分別都花了非常鉅額的公關費用和美國政府搞好關係，美國總統拜登在2022年5月20日訪問南韓的時候，和南韓總統李錫悅一起參觀了三星電子平澤半導體工廠；同年12月6日美國總統拜登也去亞利桑那州參加台積電的新廠首部機台進場典禮，並且盛讚台積電「地表最先進的晶片將改變全局」。乍看起來韓國三星和台灣的台積電二家世界級的半導體公司經營美國政府的關係、美國總統的關係，已達巔峰，好到極點。但是實際談到美國晶片法案補助款的時候，美國商務部又端出了許多「小菜」，讓這兩個世界級的半導體工廠吃不消。美國商務部提出兩項要求均是在美國國會通過晶片法案以外的要求，一是必須和美國政府分享超額利潤，二是必須交出美國工廠客戶的商業機密，和美國政府交心坦白，這些都是韓國三星、台灣台積電在投資設廠之前，完全沒有預料到的事情。所以看得出來，官僚系統在關鍵的時候，總有一種神秘的力量讓企業吃啞巴虧，以致企業措手不及，吞下苦澀。

第二、面對國會議場

當美國眾議院以國家安全為理由邀請TikTok執行長周受資作證的時候，其實兩黨皆已定調，抖音危害美國安全必須離開；美國國務卿布林肯也在眾議院外交委員會上作證說，「TikTok對美國國家安全構成威脅，必須採取行動阻止」。在如此惡劣的環境之下，國會議員的連番轟炸，行政官員的用力圍剿，周受資仍然出席了眾議院的聽證會，他在會議上提出四項承諾：「第一我們將把安全，特別是保障青少年安全作為首要任務；其次，我們將設置防火牆保護美國數據，免於不必要的境外訪問；第三TikTok仍將是一個言論平台，不受任何政府控制；最後，我們將保持透明，並接受第三方獨立監督，以繼續我們的承諾負責」，周受資也許沒有說服美國的眾議院和官僚體系，但是他絕對說服了抖音1.5億的使用者，安定了抖粉的信心。

第三、面對網路世界

韓國樂天集團是韓國五大集團之一。1994年以合資的方法進軍中國，在韓劇的熱銷、韓流的推波助瀾，樂天集團在中國迅速布局各種事業的版圖；2016年美國在韓國部署薩德飛彈系統後，在中國的樂天百貨成為中國民眾抵制的對象，業績嚴重下滑。民眾在網路的世界極力抵制樂天，大陸政府有關部門也發出了「限韓令」，對韓國演藝人員的表演及廣播電視作品，有一道無形的牆。樂天終於在巨大的壓力下，逐漸縮小在大陸的事業，2022年7月出售中國成都樂天百貨也是樂天集團在中國最後一個百貨據點，從此樂天百貨從中國全面撤出。網路的世界，就是一個修羅道場，也是企業最容易吃暗虧的場域。

第四、面對媒體傳播

2015年台灣因為頂新國際集團的劣質油事件引起軒然大波，社會極度不滿。在同年12月10日開始有人發起「滅頂運動」經過媒體的強力報導頂新集團受傷慘劇，魏家兄弟的財富暴跌、形象受損，因而淡出台灣市場。

第五、面對直播陷阱

第20屆上海國際汽車工業展覽會，在2023年4月18日正式登場，多家車廠參展並以各式活動吸引消費者關注。然而在寶馬（BMW）旗下的MINI汽車卻因為現場工作人員發放冰淇淋時，疑似差別對待中國與外國人，引發空前的公關危機。網傳影片顯示，一名中國民眾到寶馬MINI展位領取免費提供的冰淇淋時，被兩名中國女性工作人員告知「已經沒有了」。不久之後，一名外籍人士前往領取冰淇淋時卻受到她們熱情接待，不但送冰淇淋還指導該外籍人士如何打開。被拒的民眾再次上前向工作人員理論時，則得到「這是限量版冰淇淋」的回覆。寶馬汽車在上海車展送冰淇淋被指差別對待中國人與外國人越演越烈，引爆民族情緒，20日又有直播主在展場遭推擠架走。儘管寶馬公開道歉，中國網友仍不買帳，股價也隨之重挫。寶馬19日在德國股市爆跌4.33%，市值跌掉近30億歐元（約新台幣1000億元）。

上海車展寶馬汽車，因為冰淇淋事件處理失當，造成德國公司股票千億的損失，真是「史詩級的災難」其原因在於第一時間處理不當及次日直播主現場被拖走，二天的推波助瀾迅速閃爆了民族情緒，一個具有百年歷史的汽車公司折損在一個「冰淇淋事件」，令人警惕。

企業經營的環境越來越需要高度的智慧，所以最近幾年「CEO也要是政治家」這種呼聲也出來了，台積電史無前例的招考了政治學博士加入台積電的行列，已有點燃市場的趨勢，至於周受資知表面上看起來像企業家、像一個高端的白領，但是他在美國國會的表現看起來，渾身充滿了政治的細胞，完全就是「CEO也要是政治家」，他讓我們看到未來跨國企業的CEO也許就必須要有這樣才華和能力，才能應付未來的變局。