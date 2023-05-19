台船承造海巡第4艘4000噸級巡防艦 今舉辦安龍祈福儀式

台灣國際造船股份有限公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署「4000噸級巡防艦4艘統包採購案」，第4艘巡防艦（CG5005）今天上午舉行安龍祈福儀式，由台船公司副總經理顏聰輝及海洋委員會海巡署艦隊分署主任秘書林志宏在台船公司高雄廠區主持，預祝建案順利圓滿完成。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自2018年正式啟動，台船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1000噸巡防艦6艘建造案以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案，合計價金計194億8373萬元，目前建造進度均符合計畫。

台船說，100噸級已順利完成13艘艇交付，1000噸級巡防艦已完成1艘艇交付，4000噸級巡防艦嘉義艦與新竹艦由蔡英文總統主持交艦典禮後，分別於中部及北部機動隊服役中，第3艘雲林艦目前已完成繫泊作業，預計今年第四季竣工。

第四艘艦安龍節點，因應航運業景氣高升造船需求活絡以及公司整體產能與效率最佳規劃，在良好的學習率及完整物料籌獲狀況下，提前至今天安放龍骨。

台船表示，4000噸級巡防艦建置醫療手術室、一般病房及負壓隔離病房、回復受難者體溫的復溫室等緊急醫療救護裝備；另為防患傳染性疾病，全艦醫療區域設計為獨立空調系統，可有效區隔執勤及醫療人員作業空間。

艦隊分署特別規劃升級病房設備，一般病房均增設負壓隔離罩，以降低病患間交叉感染機會，同時減低醫療人員受感染之風險；另4000噸級巡防艦建置直升機庫，可提供內政部空中勤務總隊黑鷹直升機（UH-60M）及海軍反潛直升機大隊S-70C直升機實施直升機起落作業。

搭配艦上緊急醫療設施，對於海上人道救援能量有極大助益。遇有海上緊急醫療案件時，可搭配直升機進行後送，發揮人道救援精神，有效擴展巡防艦及直升機執勤範圍。戰鬥系統部分，則配置中科院研製的20機槍遙控槍塔、0.5吋機槍各2座，以及一座2.75火箭砲。