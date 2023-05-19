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基隆七堵最強社區 轉手3次全賺、每坪39萬刷紀錄

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／全國不動產提供
圖／全國不動產提供

實價揭露，基隆指標大樓社區「松鼎苑」，11樓戶近期出現轉手交易，前屋主持有9年多增值690萬元，拆算車位每坪單價來到39萬元，為該社區最高價紀錄。

全國不動產企劃研究室經理喻永豪表示，該社區去年底7樓戶轉手也增值530萬元，每坪36.7萬元，也創該社區次高價紀錄，且7樓戶已歷經3次轉手，通通皆有上百萬元獲利，全棟社區近年更從未賠售過，可說是七堵最強社區。

全國不動產基隆開元加盟店店長林明潭分析，「松鼎苑」鄰近七堵車站、傳統市場，是七堵最指標的豪宅社區之一，樓高15樓，共168戶，規劃38~63坪，預售時每坪18~20萬元，102年完工時價格來到每坪22~23萬元，10年來房價逐步上揚且未跌價過，現在已站上3字頭，此次11樓戶更來到逼近4字頭水準，創下「松鼎苑」最高單價紀錄。

林明潭指出，七堵生活圈房市向來以自住客撐盤，釋出不多，尤其電梯大樓產品非常稀有，整個七堵規劃不到20棟、完全供不應求，因此房價一直以來易漲難跌。

目前七堵中古電梯大樓每坪25~28萬元；至於公寓單價則在15~18萬元之間。而「松鼎苑」是七堵指標豪宅，行情已站穩3字頭，加上市場看好捷運等建設利多未來性，此次創下39萬元新高價不算意外。

豪宅 房價

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