尖端醫、尖端亞細合作 向亞太市場推細胞領域整廠輸出

尖端醫（4186）今（18）日宣布，與尖端亞細生技公司簽訂生技醫療合作聯盟合約，雙方將合作推廣大中華區與亞太市場細胞領域整廠輸出項目，共同開創台灣首家「創新生技醫療整合服務」，發展大健康醫療產業。

尖端亞細生技公司為雲豹能源科技創辦人張建偉首度個人投資的醫療生技企業，經營項目將橫跨高端醫療會所的建置、AI技術導入細胞實驗室、再生醫學與預防醫學、診所與連鎖藥局的商業整合、移工友善醫療照護等，將是台灣首家整合醫療生技上下游產業鏈的跨域複合經營模式。

尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫將提供細胞培養、細胞保存服務及實驗室SOP、製程、GTP、GMP實驗室QA、QC的整廠輸出服務。尖端亞細負責大中華區與亞太地區市場，開發投資方與合作方的業務案源，並尋求生技合作整合服務。

蘇文龍強調，尖端醫的優勢在於23年細胞領域的經驗，具有實驗室國際認證能力、保存庫GTP認證、細胞治療GTP認證等。

張建偉表示，有尖端醫強大的技術背景為後盾，結合尖端亞細的創新理念與醫界人脈，一如雲豹能源科技向來的投資理念，兩強聯手就能創造雙贏，有信心改變醫療產業面貌。

尖端亞細總經理姚至善表示，將結合生技、診所、藥局、國際醫療會所及通路，從再生醫學與預防醫學的角度出發，率先打造第一家高端醫療服務會所。並同步於新竹、台中等地洽談相關場域，海外部分則鎖定大陸、東南亞、泰國等地擴展服務產能。