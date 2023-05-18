搶當頂辦之王！台北101布局高樓經濟 88樓租賃空間落成

台北101為了搶攻高空經濟，今（18）日宣布推全新布局策略，砸下千萬元將88樓打造六個多功能空間，不但提供大樓租戶租用，更要開放外部企業。台北101大樓營運長劉家豪表示，該樓優勢在於擁有高空景觀與館內餐飲配套，可舉辦展會、開會、招待VIP客戶，甚至結合台北101觀景台和購物中心搶攻「會議旅遊」行程，也將商辦出租坪效最大化。

台北101去年每坪租金5,000元，僅次於南山廣場。劉家豪說，目前台北101大樓維持95-96%出租率，幾近滿租，平均每坪租金約3,800元-4,000元；隨著A辦（A級辦公大樓）愈來愈多，台北101大樓也要提升競爭力，希望提升高空服務體驗和價值，因此將原本36樓會議室空間，挪移至88樓。

88樓則打造多功能空間，取名為「SPACE 88」共有六個空間，可依租用單位的需求彈性使用，從十人的會議到上百人講座、展覽都可辦，先前已有錶商在此舉辦活動，晚上則在此宴請VIP客戶；而36樓重新規劃作為辦公室出租，成為台北101目前唯一可整層樓出租的商辦空間，租金每坪約4,000元，已有企業來洽詢。

劉家豪指出，現在有不少租戶都希望將空間使用最大化，會議室反而佔據空間，因此「SPACE 88」解決租戶問題，現階段有一半為租戶租用，產業別包括金融、科技和地產，未來希望吸引更多跨國企業租用該空間。

他表示，SPACE 88的價格最貴為4.5萬元，與飯店相差不多，但優勢在於高樓空間景觀，以及客製化服務，可整合台北101館內餐廳提供外燴；最重要是可與台北101的觀景台、購物中心結合產生綜效，搶攻疫情後的「會議旅遊」商機。

至於台北101最高的辦公大樓位於84樓，原本租戶為頂新集團已遷離，有一半空間已被一家眼科租下，另一半空間則待出租中。