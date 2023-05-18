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儒鴻：終端市場回溫是現在進行式 印尼廠占比將達二成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻今日召開法說會，由副總羅仁傑主持。記者嚴雅芳／攝影
儒鴻今日召開法說會，由副總羅仁傑主持。記者嚴雅芳／攝影

儒鴻（1476）今（18）日召開法說會，副總羅仁傑表示，景氣還是有一些不明朗，但從4月營收來看，可以發現趨勢往上，顯示終端市場的回溫是現在進行式，雖然緩慢，但是有持續性，下半年應該會比上半年好。此外，儒鴻今年將積極拉高印尼廠產能，目前該廠月產能為56條產線、月產能100萬件，年底目標產線要達112條、月產能200萬，未來有機會占整體產能占比達二成。

羅仁傑表示，就稼動率來看，目前成衣有70-80%的水準，越南布廠也有70%，台灣布廠因產品組合稼動率超過80%。以營運表現來看，布和成衣的高點分別落在去年第3季以及第2季，由於布的產品類別屬於高端產品，不像中低價市場變化那麼劇烈，將來景氣反轉容易得到恢復成長的好處，而成衣從去年第4季到今年第1季也呈現築底跡象，可望反應在庫存表現上。

即便終端市場目前還不是很明朗，但羅仁傑表示，今年第1季是低點，第2季開始會上去，到6月底看下半年的整體情況才會比較明確，包括是否將會快速回溫，但下半年好過上半年目前看來是可期的。主要是通膨和庫存調整逐漸看到尾端了，儒鴻的客人比較分散，包括運動和戶外都有，庫存調整效率有快有慢。

羅仁傑也提到儒鴻印尼廠的現況，目前已建設的面積有14公頃，空地有10公頃，將規劃建設布廠。而成衣廠方面計有八個小廠，目前員工規模為3,000人，未來目標將增加到5,050人。在產能方面，目前56條產線，年底可望增加至112條產線，產能也將從目前的每月100萬件到年底的200萬件。該廠目前出貨量為每月65萬件到110萬件，主要客戶包括NIKE、UA、GAP-ATHLETA，不少品牌商正在陸續驗廠、評估，年底有機會增加至8-10個客戶。至於布廠建設則待成衣產能穩定後，就會開啟布廠的建廠規劃。

儒鴻 印尼

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