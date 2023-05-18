解封帶動節慶商機發威 Global Mall展開初夏饗樂檔期

疫情解封帶動節慶商機發威，環球購物中心Global Mall今年母親節檔期在會員經濟、旅遊潮爆發及政府普發6,000元現金三大動能助攻下，人潮、業績大幅增長超過50%，緊接著因應夏換季加上通膨壓力未見趨緩，Global Mall即日起至6月14日展開的《初夏饗樂》檔期加深回饋力道，加碼推「百萬會員感謝祭」。

線上線下祭出三大方案，包括「點數放大三倍兌」會員扣50點可兌換50元美食抵用券(原10點抵3元)以及點數兌多元好禮；同時因應外食費持續上漲，針對外食族線上線下特別推「百大美食到店取5折起、餐飲滿額回饋」，環球Online集結百大美食推到店取5折起、買一送一，線上下單、分店便利取。

另車站六店則加碼週一至週四館內指定餐飲單筆消費滿399元送30元電子商品禮券，並攜手屏東縣政府推廣「屏東水產品」百貨獨家推線上線下物產展，屏東在地午仔魚、石斑魚全台直送，助外食族大享美食、大省荷包。此外，隨著氣溫頻頻飆高，Global Mall更推初夏視覺、觸覺系降溫主題，從藍色海洋風穿搭、防曬保養品、多功能美型消暑家電 6折起，環球Online再祭「天天搶6%折價券、最高現折400」。

Global Mall全力發展會員經濟，2023年推動「寵愛會員年」，持續升級、深化會員服務，提供點數多元用途、精準分眾互動及專屬回饋包括9號會員日線上線下雙好康、每季每週二點數放大贈，讓會員感受差異化。

依據今年統計至5月中，不僅使用點數折抵的會員數及折抵金額成長近一倍，同時會員數增長也更為快速，會員新增數量較去年同期成長超過60%，其中更有近60%為透過既有會員推薦加入，顯見會員黏著度、活躍度的提升，已成為後疫情品牌推展的加速利器。

Global Mall初夏加碼「點數放大三倍兌」，放大點數變現回饋會員，全台八店於活動期間會員可享扣50點兌換限量50元美食抵用券，相當於1點=1元(一般為10點抵3元，50點最高折抵15元)。同時還推有點數兌多元好禮，因應初夏出遊季，全台八店推5月19日至6月14日會員扣300點可兌換限量「環保不鏽鋼隔熱碗」、5月26日至6月14日則可扣400點兌換「環保陶瓷不鏽鋼保溫杯」清爽感十足的薄荷綠色系實用餐具，出遊野餐或露營皆方便使用。