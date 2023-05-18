宏碁智醫攜手永信藥品 推廣AI醫材VeriSee DR

宏碁智醫（6857）與永信藥品（3705）今（18）日共同宣布，雙方簽訂合作備忘錄（MOU），要將宏碁智醫輔助診斷糖尿病視網膜病變的智慧醫材VeriSee DR，結合永信藥品醫藥產業的資源和糖尿病照護經驗，加速台灣智慧醫療的普及，並有助於醫療院所提升糖眼篩檢效率，並增進糖尿病患者的照護品質。

宏碁智醫的VeriSee DR，是全台第一個取得衛福部食藥署（TFDA）核發的眼科智慧醫材許可證。自2020年9月取證上市以來，已累計導入超過160家各級醫療院所，估計每年超過35萬位糖友使用AI眼底篩檢服務。

VeriSee DR運用人工智慧和深度學習技術進行眼底圖像分析，提供AI判讀建議和病徵標註，可協助糖尿病照護的醫師節省診斷時間、提高判讀準確率，並即時轉診高風險眼疾的糖友至眼科追蹤治療，進一步降低失明風險。

宏碁智醫總經理許銀雄表示，宏碁智醫及永信藥品的結盟，將創造雙方在AI科技技術與醫藥經驗的綜效，共同推廣AI輔助診斷軟體VeriSee DR應用於臨床診斷，使更多糖尿病患者受益。宏碁智醫盼能將人工智慧完善融入醫療場域，進一步加速智慧醫療的產品化與產業化，協助醫護人員更有效的實現健康照護、疾病預防、提升醫療品質。

永信藥品總經理李玲津表示，永信藥品與宏碁智醫的攜手，透由各自的專業分工，為台灣醫界提供輔助診斷糖眼快篩，除了能讓糖尿病患者透由AI技術快速掌握自身狀況，亦可輔助醫師診斷，藉工具協助醫師幫助患者控制血糖，創造智慧醫療的最大價值，增加醫病的溝通，讓病患穩定用藥維持健康。

糖尿病視網膜病變（DR）是糖尿病患者常見的併發症之一，也是成年人失明的主要原因。根據中華民國糖尿病學會發布的「2022第2型糖尿病臨床照護指引」，建議糖尿病患為定期追蹤眼睛的病變情形，至少每年接受一次視力與散瞳之眼底檢查 。2022年全國平均糖眼篩檢率僅45.53% ，仍有半數以上的糖尿病患未定期追蹤。若能透過早期的篩檢診斷並採取適當的介入治療，對於保護糖友的視力至關重要。