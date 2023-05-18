SAP宣布 全球首座ESG研創中心落腳高雄

台灣思愛普軟體系統公司（SAP台灣）今午宣布與高雄市政府合作，在高雄打造全球首座ESG研創中心，高雄市長陳其邁出席會場自曝爭取碳權交易所「內幕」，指先前從總統到部會首長一通通電話說明，後來發現，其實只要說SAP要來高雄，其實就夠了。

總部設於德國的SAP在全球130國設有辦事處，33萬客戶遍布190國，主要提供企業應用軟體解決方案。今午「SAP 台灣」宣布與高雄市政府合作，啟動淨零城市。

「SAP台灣」將在高雄打造全球首座ESG研創中心，助攻重工業轉型永續智慧企業。SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟登台致詞時語帶激動，指每次與市長陳其邁碰面，市長總問「有什麼需要我們協助的嗎」，令他感受到產業有強力的後盾。

陳其邁說，高雄是工業重鎮，碳排量點全國五分之一，他感謝 SAP 投資高雄，以大帶小助在地產業落實淨零永續。此時他話鋒一轉笑說，先前爭取碳權交易中心設在高雄時，從總統以降，一通通電話打去聯繫、說明，後來發現，其實只要講一件事就可以了，就是SAP要在高雄設ESG研創中心。語畢，台下哄堂大笑。

稍早陳其邁接受聯訪時表示，SAP是一家能針對企業財務、原物料到生產線等提供完整管理服務的全方位公司，對以石化、鋼鐵等傳統產業重鎮的高雄來講，迫切需要SAP在高雄產業邁向2050年淨零轉型過程裡提供最佳的解決方案。

至於碳權交易中心將落腳高雄，仍有部分議員表達疑慮，陳其邁市長表示，高雄約占全台五分之一的碳排，所以從碳盤查、驗證、數據到減碳或碳中和等措施都有非常大的需求，也勢必產生新型態的產業出來，例如怎麼樣協助做碳盤查等這些相關產業。

陳其邁說，碳交易平台不只提供碳權交易，更重要的是協助企業跟國際接軌，尤其面對即將來的CBAM或者美國CCA法案等等對於減碳的要求。