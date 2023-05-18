台塑生醫「二手玩具循環」榮獲2023年德國iF設計大獎

台塑生醫攜手玩具圖書館協會，策動「將循環經濟導入玩具回收」，榮獲2023德國iF設計獎，重新擦亮台灣昔日招牌成為「玩具再生王國」。台塑生醫總經理劉慧啟呼籲，循環經濟是社會永續發展的優先關鍵，組成「資源－產品－再生資源」的回饋式流程，讓生產和消費形成再生不息的循環。

「我們想做的事情是，既可以保護環境，又可以照顧到人！」台塑生醫董事長王瑞瑜認為，世界上沒有所謂的廢棄玩具，只有懂不懂得如何利用它創造更好的生命。

劉慧啟表示，因意識到廢棄玩具對環境的影響，台塑生醫長期投入贊助玩具圖書館協會，至今回收高達500公噸玩具。台塑生醫透過回收二手玩具、塑膠廢料再製，以及巡迴全台弱勢團體與社區關懷活動，不僅減緩環境汙染的危害，更是透過鼓勵全民玩玩具，朝向全民預防醫學且健康老化的目標邁進。

劉慧啟說，「玩具產業是世界上塑料密集度最高的行業之一，比其他日常用品還要高上許多。露露椅不是台塑生醫實踐循環經濟的唯一案例，其實市面上你看到的每一罐台塑生醫洗髮精，外包裝都已經做到使用100%回收料製成。

也就是說，每年數百公噸的塑膠玩具只要能回收再利用，讓生產和消費形成再生不息的循環，不僅反應現代消費趨勢，更能同時實現資源妥善利用、企業永續經營的目標。」

玩具圖書館余良玲督導表示，「取之於社會、用之於社會，台塑生醫就是非常好的例子。他們自發性地投入不只帶動其他企業跟進，促成『利用二手玩具創造循環經濟』成為全民都可參與的永續行動，更進一步達到社會教育和健康促進的作用。當民眾開始有感，這件事就會形成良善的正向循環。」