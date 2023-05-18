安聯環球投資強化永續基金分類與投資方法 提升永續投資策略效益

安聯環球投資發布2022年度永續發展暨盡職治理報告；同時宣布將針對旗下永續基金分類與投資方法，以增加準則與關鍵績效指標等方式、超越現行歐盟永續揭露規範（SFDR）金融產品分類中第八條對永續發展基金標準規範，打造兼顧永續價值和財務超額報酬的投資組合，發揮更多投資影響力。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監 Matt Christensen表示，投資者將歐盟永續揭露規範第八條產品為界定永續發展基金的最低標準，但我們認為僅滿足最低標準並不理想，而且符合這類標準並不足以被視為實質的永續發展基金，因此為旗下永續發展基金制定兩大準則。

其一，採用安聯環球投資永續投資最低限度剔除方法，藉強制剔除投資組合中與武器、煤炭、違反國際規範和標準（包括聯合國全球契約組織）及煙草相關投資，此準則即已符合歐盟永續揭露規範第八條規範；其二，增加在投資過程中納入包括社會責任投資SRI 最佳選擇法、與聯合國永續發展目標保持一致策略、影響力策略或新增以關鍵績效（KPI）為本的準則，讓永續因子更能有效融入產品策略。

安聯環球投資強化永續發展基金定義為其投資組合層面須滿足的KPI目標，該方法將有助確保投資組合經理人能充分掌握各項必要資訊，包括環境、社會和治理各項分數，以及諸如二氧化碳排放量及水資源運用等主要不利影響，在投資組合構建期間考慮並解決環境、社會方面等諸多挑戰。安聯環球投資亦希望借此透過這些可量度、監測和揭露指標以追蹤ESG成效。

安聯環球投資表示，全新永續發展策略得以落實，有賴安聯環球投資較早前推出的永續發展專利數據平台──永續發展數據分析引擎（SusIE）。SusIE 是基於網路雲端介面，結合先進技術，使ESG數據被納入主流分析。

例如，第一個推出的KPI是與降低碳排放有關，其乃基於溫室氣體排放強度，去比較每個單位國民生產總值增長所帶來的二氧化碳排放量。減少碳排放KPI目標可使投資組合溫室氣體排放強度至少降至比基準低，又或者與同期比較減幅不少於5%。安聯環球投資計劃制定一系列的KPI，並擴大其覆蓋範圍。

安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示，藉此方法能夠積極管理投資組合溫室氣體排放強度，並為創造低碳排放未來貢獻一己之力。這與我們盡職治理理念相輔相成，透過我們身為股東的影響力，維護客戶長期利益。我們亦更積極為客戶表達意見，務求更全面促進所投資企業的永續發展。

Christensen亦表示，安聯環球投資致力更多在永續發展方面與企業進行互動。在關鍵討論中，一般常見主題包括對「氣候話語權」（say on climate）的倡議，即股東要求企業在年度股東大會上匯報及討論其氣候策略，以及將永續發展標準納入管理層薪酬制度。

安聯環球投資在2022年互動參與橫跨全球28個市場、共 355 家公司（2021 年：27 個市場及 238家公司），與企業互動達438次並較2021 年（299次）大幅上升近50%， 主要因為擴大與亞洲企業的互動，尤其在中國大陸、香港及日本市場所致。客戶對亞洲基金在永續發展方面期望越來越高，這對基金業務影響亦不斷增加，對永續發展基金的監管要求也在不斷發展，因而促使我們不斷加強與亞洲企業的互動。

安聯環球投資駐香港的盡責管理分析員劉建元表示，我們與企業互動著重評估企業在公司治理和永續發展方面的表現，制定以關鍵績效指標為本的目標，以推動企業在永續發展方面取得成果，並且通過分享在全球各行業的最佳實踐，指導企業作出改善。在2022年也觀察到亞洲企業更積極回應我們互動參與的訴求，並且在ESG方面揭露也有所提升。