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信義董座：今年房市保守看待 總統大選後拚轉機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
信義房屋董事長劉元智。記者朱曼寧／攝影
信義房屋董事長劉元智。記者朱曼寧／攝影

信義房屋（9940）今（18）日召開股東會，董事長劉元智在會後表示，今年房市面臨打炒房、升息等因素，交易量低迷，預估全年買賣移轉棟數約在30萬棟左右。他認為，房市景氣要好轉，可能至少要等到明年總統大選結束後，市場才會有較大的轉折，而信義將持續力拚市占率。

信義房屋2022年營收137.24億元，年減26.97%；稅後純益12.23億元，年減47.94%；每股稅後純益（EPS）1.66元，會中通過配發現金股利1.2元，以今日收盤價30元計算，現金殖利率4%。

劉元智指出，今年房市買氣衰退的氛圍明顯，其實去年買賣移轉棟數就已經衰退，因此對今年的房市看法仍趨於保守，在此前提下，信義將在仲介事業會強化職能、持續數位轉型，以擴大市占率，建設開發部分，則持續鎖定雙北區域，也不排除投入合建、都更、危老，未來盼仲介事業含代銷與開發的營收占比可以達7比3或6比4。

劉元智強調，擴大市占率並不是單純大量展店，而是已經擬定目標，從主管開始強化職能，並向下延伸，讓每個員工能夠更貼近消費者，爭取更多服務機會，另一方面，公司近年來致力於數位轉型，未來也會以大數據分析，進行更精準的投放給消費者，藉此提升成交機會。

展店計劃方面，劉元智指出，信義向來是有多少店長，就會開多少店面，與其說展店，不如說是因應商圈的調整，不過，今年較不會像過去幾年積極往中南部展店，會評估是否有合適的店長，在適當的地區布點。

至於下半年的房價看法，劉元智認為，成熟區價格修正不大，主要是觀察代銷業務，發現新接案的業主對價格沒什麼鬆動，各大代銷標案競爭依然強烈，不過，過去漲速較快的中南部、新竹等地區，是否出現明顯修正值得觀察。

元智 房市

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