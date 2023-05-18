虛坪改革鳥籠建案首當其衝 公設比恐逾50％挑戰接受度

地價上漲、土地難整合，北台灣迷你基地建案數量持續增加。住展雜誌統計，2020年1月至2023年5月中旬，北台灣有約326個基地面積100坪以下的建案進場銷售，占整體建案約8.7％。迷你基地建案中，約30％位於台北市、27.6％在桃園市、25.5％在新竹地區，其餘則分布在新北市及宜蘭地區。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，根據統計，近三年北台灣基地面積最小的集合式住宅建案，為桃園觀音的「璞居」，基地面積僅25.1坪，規劃公寓2房產品。至於其他迷你基地集合式住宅建案，基地面積從小至大為士林「金星斐麗」25.71坪、新莊「沐之森」26坪、新莊「智寶360+」27坪、大同「嘉源埕驛」30坪、板橋「花現」31.83坪、文山「文山清新」35坪、大安「台大舒曼」35.3坪、永和「福林LOFT」35.92坪，以及竹北「新合沅觀」37.4坪。

成采錡表示，迷你基地建案戶數少且坪數單一，社區組成相對單純，不過每戶屋主需分攤較多公共設施面積，因此儘管上述建案普遍規劃為電梯公寓，無休閒設施，建案公設比仍偏高，介於33.6％至49.2％之間；也因基地面積有限，迷你基地建案車位數量普遍低於規劃戶數，若未來內政部啟動虛坪改革方案，檢討停車空間，讓沒有購買車位的屋主不用負擔車道公設，則恐導致鳥籠建案中出現公設比超過50％的戶型，挑戰市場接受度。