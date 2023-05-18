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本土新創OVO看好營收成長 將挑戰進軍日本、2026年IPO

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

機上盒新創到智慧電視、智慧投影機，現在開發健康家電，台灣科技品牌OVO(展雋創意)成立十周年，OVO創辦人暨執行長吳有順表示，過去三年以自行研發的OVO OS作業系統為核心，發展機上盒與電視，第二是開展了OVO Family四大品牌，第三是年營收突破1.9億元。他喊出未來五年計畫，包括持續打造台灣最大正版免費聯網電視品牌、進軍日本市場，做產品群募，並將挑戰2026年股票掛牌上市。

吳有順表示，在疫情期間受到疫情紅利加持，但持續推出新品與拓展海內外市場，從2021年起營收反彈，年營收1.18億元，接著營收年增50%，以此狀況看好今年成長力道仍強，預計2025年營收突破5億元，隔年可望正式推動股票掛牌上市，他強調，在台灣可能先挑戰興櫃，但現在上市地點仍未決定。

電視 營收 機上盒

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