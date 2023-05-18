八貫董座劉宗熹：今年持平再好些、明年恢復成長腳步

專業TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）廠八貫（1342）今（18）日召開股東會，通過配發現金股利5.4元，並完成補選一席獨董。針對未來景氣，八貫董事長劉宗熹表示，2023年可望持平再好些，至於2024年，則能夠追尋過去成長的腳步。另，今年二期新廠可望於10月完工，預計明年首季可開始量產。

針對2023、2024展望，八貫副總經理李宏毅進一步補充，指出2023年四大產品區塊各有不同的風貌，首先軍事產品線，這是今年成長主力，預估可以翻一翻；戶外產品部分，因通膨關係、民生消費卻步，不過八貫有新客戶新產品，預估今年是持平或略微衰退。

至於航太救生類產品，最近再追購40噸原料，目前在手訂單已有20萬碼，預估今年還是可以繼續成長；最後則是醫療產品部分，這部分可分為兩大塊，醫院客戶因疫後關係目前仍在整理庫存的階段，因此主要心思將放在居家照護這塊上。

為因應未來客戶需求及提高產品的精密度，八貫去年初啟動德興一路二期廠房擴建計畫，預計今年底完工，第三條淋膜機產線及17台高智能設備亦將陸續裝機完成。

對於軍用產品部分，劉宗熹表示，目前克維拉纖維正在進行軍用認證，其中由於防止彈擊穿認證的時間比較久，所以還需要一塊時間；但軍用不只是防彈規格而已，其他像是紅外線隱蔽或者是掛彈機構配件的改良也都是很大的市場，目前已開始與客戶進行溝通開發的前置作業。

八貫今年致力於產線整合，落實兩大事業群產線擴充量產，透過高智能設備自動化功能，有效提高生產效能及降低生產成本，期望能為公司立下更穩固的營運基礎。