政經私房話／董瑞斌拍鳥高手 製月曆贈友

第一金控前董事長、中山大學國際金融管理學院院長董瑞斌，不只在金融實務與學術上具有高度專業，還是鳥類攝影高手，他的好友也因此受惠，近幾年來他都會把拍攝鳥類的作品，集結成名為「飛羽」的月曆致贈好友，每一張活靈活現的照片，都是他的鳥類攝影作品。

不論是當金控、銀行董事長，或在中山大學國際金融管理學院育才，董瑞斌一直保有這份愛好，且裝備齊全，從帽子，到外套，到大砲鏡頭，全套迷彩重裝上陣，可見他對鳥類攝影的熱忱。

相較於很多人喜歡拍風景，董瑞斌在聊到自己的鳥類攝影時用非常淺顯的話說，「我喜歡拍動的東西」。在董瑞斌鏡頭下的鳥兒各種姿態都有，且每個月都以不同種類、品種少見的鳥兒為主題，讓透過月曆賞鳥的朋友過足了癮。