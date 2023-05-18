聽新聞
test
0:00 / 0:00
政經私房話／董瑞斌拍鳥高手 製月曆贈友
第一金控前董事長、中山大學國際金融管理學院院長董瑞斌，不只在金融實務與學術上具有高度專業，還是鳥類攝影高手，他的好友也因此受惠，近幾年來他都會把拍攝鳥類的作品，集結成名為「飛羽」的月曆致贈好友，每一張活靈活現的照片，都是他的鳥類攝影作品。
不論是當金控、銀行董事長，或在中山大學國際金融管理學院育才，董瑞斌一直保有這份愛好，且裝備齊全，從帽子，到外套，到大砲鏡頭，全套迷彩重裝上陣，可見他對鳥類攝影的熱忱。
相較於很多人喜歡拍風景，董瑞斌在聊到自己的鳥類攝影時用非常淺顯的話說，「我喜歡拍動的東西」。在董瑞斌鏡頭下的鳥兒各種姿態都有，且每個月都以不同種類、品種少見的鳥兒為主題，讓透過月曆賞鳥的朋友過足了癮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言