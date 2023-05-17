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結合萬華在地美食 30家紡織業者齊推廣MIT微笑標章

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
經濟部工業局局長連錦漳（右）與業者推廣MIT商品。紡拓會提供／照
經濟部工業局局長連錦漳（右）與業者推廣MIT商品。紡拓會提供／照

由經濟部工業局、台北市商業處指導，萬華街區發展協會主辦，紡拓會執行的2023「大口吃萬華美食祭x親子嘉年華」活動，5月13、14日於龍山寺前廣場舉辦。今年MIT微笑標章產品展售推廣活動，共有30家台灣紡織業者展示出多款運動休閒、居家保健等優質產品、搭配在地美食，展現出台灣製產品的卓越魅力。紡拓會表示，活動現場搶購人潮熱絡，並吸引國際觀光客深入體驗台灣的在地文化，同時也驚艷了民眾們對於台灣優質好產品的認同。

紡拓會指出，此次活動為推廣台灣製MIT微笑標章產品，現場共有30家台灣業者，展示出運動休閒、居家保健等優質紡織產品，如：上比實業的數位熱昇華吸濕排汗T恤、村林欣公司的3D立體透氣床墊、龍峰開發公司的蚵殼抗菌y拖及西園29的台灣設計師流行成衣服飾，充分展現了台灣在紡織領域的創新能力和卓越品質。

活動現場還有許多道地的台灣小吃和特色美食，例如魯肉飯、肉圓、青草茶等，展現萬華地區獨有的風味和歷史文化。更吸引不少國際觀光客，他們在活動中不僅品味到道地的台灣美食，更能深入體驗台灣的文化魅力和熱情好客。這樣的活動不僅促進了國際交流，也為台灣製MIT微笑標章產品開啟了更廣闊的市場機會。

自民國99年經濟部工業局推廣MIT微笑標章產品以來，台灣製產品「安全健康、值得信賴」之形象已深植於國人心中，今年「大口吃萬華美食祭x親子嘉年華」結合台灣特色文化、在地美食，現場推廣的優質紡織產品也表現出台灣紡織技術的領先地位。二天活動期間吸引逾8,000人潮前來參與，成功展現MIT微笑標章產品優質形象魅力與國際競爭力，這不僅是對台灣紡織業的肯定，也為台灣製MIT微笑標章產品打開更多的商機。

工業局致力於協助國內傳統產業提升產品品質，並協助MIT微笑產品進行內外銷市場拓展，運用市場拉力提升產業競爭力。透過這樣的努力和合作，台灣紡織業將在國際舞台上展現更加耀眼的光芒，並繼續贏得全球消費者的信任和支持。

MIT 萬華 工業局

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