預鑄工法在桃園 「埔心安居」社宅統包工程招標

為推動營建工法升級，國家住都中心於桃園「埔心安居」社會住宅新建統包工程推動預鑄工法，預計2027年完工，將提供約486戶社會住宅。即日起公告上網至2023年6月19日止，歡迎廠商踴躍投標。

國家住都中心為早日實現民眾安居樂業之期盼，除興建社宅外，更積極推動營建工法升級。本案將採預鑄工法彈性運用於建築內部構建，減少現場施工所需時間及人力，達成縮短工期與加速興建速度的目標。本案亦為國家住都中心桃園預鑄工法首案，繼臺北市「萬華安居」、新竹市「中雅安居」社宅外牆採用預鑄工法，又一營建工法升級運用。

桃園市「埔心安居」基地位於楊梅區文化街、中興路、金龍二路所夾街廓。基地鄰近治平高中、瑞埔國小及市立圖書館埔心分館等公共設施，提供豐富文教機能。本案也將規劃長期照護辦公室及店鋪等商業空間，提供在地青年安心成家的居住環境，營造青銀共融的友善社區。