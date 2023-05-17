預鑄工法在桃園 「埔心安居」社宅統包工程招標
為推動營建工法升級，國家住都中心於桃園「埔心安居」社會住宅新建統包工程推動預鑄工法，預計2027年完工，將提供約486戶社會住宅。即日起公告上網至2023年6月19日止，歡迎廠商踴躍投標。
國家住都中心為早日實現民眾安居樂業之期盼，除興建社宅外，更積極推動營建工法升級。本案將採預鑄工法彈性運用於建築內部構建，減少現場施工所需時間及人力，達成縮短工期與加速興建速度的目標。本案亦為國家住都中心桃園預鑄工法首案，繼臺北市「萬華安居」、新竹市「中雅安居」社宅外牆採用預鑄工法，又一營建工法升級運用。
桃園市「埔心安居」基地位於楊梅區文化街、中興路、金龍二路所夾街廓。基地鄰近治平高中、瑞埔國小及市立圖書館埔心分館等公共設施，提供豐富文教機能。本案也將規劃長期照護辦公室及店鋪等商業空間，提供在地青年安心成家的居住環境，營造青銀共融的友善社區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言