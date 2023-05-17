購屋坪數大縮水 中正區5年少1間套房 驚見這蛋白區上榜

高房價、少子化影響，國人購買住宅逐漸有小宅化趨勢。永慶房產集團根據實價登錄，統計近5年雙北地區房屋平均單價及坪數變化，以中正區小宅化最為明顯，5年間住宅平均坪數減少8.1坪，幾乎是少了一間套房的空間，減幅達18.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來在貨幣寬鬆、低利環境的狀況下，雙北地區房價逐年攀高，薪資成長的速度遠不及房價上漲的速度，民眾只好轉向中低坪數、中低總價的住宅；其次則是國內家庭組成也發生變化，頂客族、小家庭成長為主流，不婚不育的單身族群也在增加，大坪數住宅需求自然逐漸減少。

觀察近5年雙北地區平均坪數減少最多的前五名行政區，坪數減少的幅度皆在14%以上，且房價都呈現上漲，漲幅最高達22.6%。

陳金萍表示，2018年中正區平均單價為76.0萬元，平均坪數則是42.6坪，但到2022年，平均單價已經突破8字頭，上漲至87.4萬，但平均坪數卻大減8.1坪來到34.5坪，顯示民眾在購屋負擔能力未明顯提升的狀況下，選擇較小的住宅減輕總價負擔。

台北市同樣上榜的還有萬華區、士林區以及中山區，萬華區平均單價從45.3萬漲至54萬，平均坪數卻從原本的35.0坪跌至28.8坪，減幅高達17.7%；依序上榜的士林區及中山區雖房價漲跌幅相較穩定，皆維持在10%之內，但坪數減幅卻都超過一成五，小宅化趨勢明顯。

綜觀坪數減少幅度最高的前五名行政區，不難發現多是北市蛋黃區，但令人意外的是，一向被視為蛋白區的樹林區也榜上有名。陳金萍分析，蛋黃區高昂的房價促使人口外流至蛋白區，與2018年相比，樹林區的房價漲幅高達22.6%，而平均坪數卻減少14.6%，減少了約6.5坪居住空間，約等於少了一套雅房的空間，是唯一上榜的蛋白區域，顯示小宅化趨勢已不侷限於蛋黃區。