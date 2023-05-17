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日本製造業復興 「元大日本龍頭企業基金」 7/3開始募集

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

股神巴菲特在波克夏的股東會表態看好日股長線漲勢，加碼日本股票，歷經多次景氣循環，日本製造業長期累積的競爭力，搭配日本政府的貨幣寬鬆政策與刺激經濟措施，讓日本股市重返成長。元大投信看好日本龍頭企業價值投資契機，將於7月3日至7月7日募集「元大日本龍頭企業基金」，基金聚焦具備國際競爭力之製造業，主動參與相關優質標的，搶先布局東洋榮景再起的甜蜜進場機會。

元大投信推出國內首檔聚焦日本龍頭企業的「元大日本龍頭企業基金」，以日本龍頭企業股為核心投資部位，看準日圓兌美元貶值商機，帶動日本企業獲利成長，且平均本益比尚僅13倍仍低於其他國家市場，加上日本是全球科技趨勢產業鏈上游，布局日本等同掌握到AI電動車、智慧工廠、尖端醫療、國防工業等最新科技浪潮。

元大投信表示，二戰後日本迅速走上經濟復興之路，1960年代一度是僅次美國的第二大經濟體，歷經多次景氣循環後，日本製造業佔據了世界主流產業技術核心。進一步分析，日本大型股因多為出口產業，隨日圓兌美元走貶，將有利出口競爭力與獲利表現。

日本龍頭企業除擁有尖端主流趨勢核心技術外，在國內外更有高人氣，產品廣受消費者喜愛，如全球最大遊戲機製造商任天堂(Nintendo)、全球汽車製造商豐田(Toyota)，以及台灣投資人耳熟能詳的Sony、大金(Daikin)等，皆在全球擁有穩定市場都是日本重要權值股。

元大投信今年看好日本製造業技術深厚底蘊，加上日圓兌美元走貶帶動獲利提升，將於7月3日推出「元大日本龍頭企業基金」帶領投資人迎接日本重返世界經濟成長舞台，迎接難得一遇的投資機會。

日本 元大投信

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