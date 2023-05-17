APEC第11次運輸部長會議 交長分享台灣經驗、進行雙邊會談
交通部長王國材率團出席5月16日(美國時間)於底特律正式開幕的APEC第11次運輸部長會議第一天的會議，由主辦方美國運輸部長Pete Buttigieg主持。在會議中，王國材首要重點是在會議空檔率領航港局、民航局、路政司、航政司、運研所主管及相關產業代表與主辦會員體美國運輸部長Pete Buttigieg進行雙邊會談，針對綠色海運合作、電動車產業鏈合作、無人機管理、鐵路安全等議題交流互動，雙方同意後續將就上述議題由相關主管單位保持連繫，建立後續的交流與合作。
在今天「供應鏈與連結性」議程中，王國材分享我國各項強化供應鏈韌性作為之成功經驗，說明我國在疫情衝擊下，仍然維持海、空運輸業穩定運作，使經濟保有成長動能，海空運輸產業表現逆勢成長並創新高的成績；王部長並分享我國強化關鍵基礎設施韌性之各項前瞻措施，以及介紹未來桃園機場第三航廈及第三跑道之建設計畫與即將啟用的高雄港第七貨櫃中心，向與會APEC運輸部長充分展現積極建設我國成為東亞標竿機場及貨櫃轉運樞紐港的決心。
另外，在「運輸部門於氣候變遷之角色」議程中，王國材也利用機會，分享我國擴大公共運輸補貼，台灣港群全數獲得歐洲海港組織(ESPO)生態港認證(Ecoports)及積極發展港埠離岸風電關聯產業等政策成果。
此外，在會議中王國財也與越南運輸部副部長進行場邊會談，雙方同意在2015年簽署之台越交通運輸合作瞭解備忘錄」架構下，重啟雙方相關政策與技術交流，並指派承辦窗口就第二次台越交通合作論壇籌備工作啟動聯繫。另外，王國材與新加坡運輸部長就雙方目前運具電動化有關電動公車及電動小客車的推動辦理情形交換意見。
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