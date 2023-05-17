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房價愈打愈漲？ 台中東區LaLaport加持 疫後1坪漲10萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中百貨商場周邊房價。圖／住商機構提供
台中百貨商場周邊房價。圖／住商機構提供

政府近年重拳打炒房，6都房市急凍，掀觀望風。大家房屋企劃研究室總監郎美囡觀察，台中市消費力驚人，百貨商場遍地開花，依照實價登錄，周邊房價逆勢上揚，其中又以東區有昨天開幕的LaLaport台中店加持，疫後漲幅高達50.5%居台中榜首，平均每坪漲10萬元。

郎美囡說明，百貨商場及購物中心囊括消費、休閒、量販店及主題餐廳等，為當地擴充生活機能，近幾年演變為區域房市利多，低價區搭上疫情資金潮，促成房價大幅躍進。東區今年第一季Q1平均每坪單價為29.8萬元，較疫情前2019年的19.8萬元，每坪增值10萬元。

北區有老牌的中友百貨加持，今年Q1單價為27.2萬元，成長22.0%，反觀西屯七期有新光三越、大遠百加持，Q1為34.9萬元，成長11.9%，西區廣三SOGO在Q1為26.1萬元，成長6.1%。

住商不動產西屯逢甲加盟店店東詹豐澤說明，西屯七期頂級豪宅林立，買方以投放資金為主，價格波動不大，另一種是考量不動產選擇性信用管制，總價壓在4千萬以下。此外，政府打炒房，預售屋禁止轉售將投資人導入中古屋市場，但購屋流程與稅制的操作空間有限，買方轉攻低價位商品，自用買家顧慮升息壓力也以低價物件為主，因此今年Q1房價略為修正。

郎美囡說明，才剛動工的北屯區漢神洲際購物中心，以及尚在評估階段的烏日區超級娛樂城，周邊房價漲幅顯著，今年Q1北屯平均單價30.1萬元，成長37.4%，烏日均價27.8萬元，成長26.9%，這兩大商場除了本身規劃吸金，交通更具優勢，話題性十足，區域機能可期，新案價格帶動整體房價上升。

三井LaLaport台中店北館。記者趙容萱／攝影
三井LaLaport台中店北館。記者趙容萱／攝影
三井LaLaport台中店北館。記者趙容萱／攝影
三井LaLaport台中店北館。記者趙容萱／攝影

房價 疫情

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