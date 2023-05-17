ANA攜手The Pokémon Company 全新皮卡丘彩繪機即將展翅高飛

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
ANA控股公司攜手The Pokémon Company參加「飛翔皮卡丘計畫」，於2023年6月4日推出特別塗裝的「皮卡丘彩繪機NH」。圖／ANA提供
ANA控股公司攜手The Pokémon Company參加「飛翔皮卡丘計畫」，於2023年6月4日推出特別塗裝的「皮卡丘彩繪機NH」。圖／ANA提供

ANA控股公司攜手The Pokémon Company參加「飛翔皮卡丘計畫」，於2023年6月4日推出特別塗裝的「皮卡丘彩繪機NH」。本次合作還將推出一系列特別產品和服務，包括獨家商品和機上娛樂。

「飛翔皮卡丘計畫」由The Pokémon Company推出，旨在連結起人與人、人與地區，並藉此傳達旅行的樂趣。這一計畫證明了該公司堅定致力於讓人們再次體驗旅行和移動的樂趣。

ANA集團始終相信透過旅行能將人與地區連結起來，此刻非常榮幸能參與該計畫並推出「皮卡丘彩繪機 NH」，希望重新點燃我們旅客的喜悅和興奮。

特別塗裝的「皮卡丘彩繪機NH」(預計自2023年6月4日起於國際線航班使用)

■營運期間：自2023年6月4日起約5年。

■機型：波音787-9 (飛機編號：JA894A)。

■設計理念：「皮卡丘彩繪機NH」是專為ANA設計的塗裝，由天空寶可夢－烈空坐貫穿全機身，營造生動的效果。此外噴火龍、拉帝亞斯、拉帝歐斯、彩粉蝶等飛行屬性寶可夢，將與皮卡丘一起朝向希望之光前進。引擎內側也會有寶可夢彩繪，搭機時千萬別漏看囉。

■「皮卡丘彩繪機 NH」的內部機艙設計和分發給旅客的原創贈品將擇日公佈。

首款獨家商品「斗篷浴巾」(2023年6月4日起開賣)

首款獨家商品為將於2023年6月4日開賣的「斗篷浴巾」。該商品可於ANA國際線與日本國內線機上免稅品銷售時購買，也可以連上ANA日本國內線機上Wi-Fi或日本國內線貴賓室的Wi-Fi前往「ANA STORE@SKY」訂購。詳情請參閱4月底公開的ANA SKY SHOP (電子目錄) 5/6月號。

機上娛樂 (預計於2023年6月起在國際線航班和2023年7月起在日本國內線航班上提供)

寶可夢Kids TV、POKÉTOON和其他與寶可夢相關的內容將在所有ANA國際線和日本國內線航班上提供。

■國際線航班預計自2023年6月開始，日本國內線航班預計自2023年7月開始。

■內容有可能變更。

■詳情請參閱4月底公開的ANA SKY CHANNEL (數位機上雜誌) 5/6月號。播放的內容將因搭機日期而異。

日本 寶可夢

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