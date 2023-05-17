「萬客攏」擴大迎賓...國際自由行旅客住台北兩晚 免費搭觀巴暢遊

知名旅遊體驗電商平台最新調查，海外旅客來台旅遊，雙北登上熱門目的地第一名；其中台北101觀景台、故宮博物館更是人氣冠亞軍景點。台北市觀光傳播局為讓國際旅客感受到台北的熱情美好，即日起至6月30日「台北萬客攏」專案擴大迎客，凡入住台北合法旅館兩晚的國際自由行旅客、過境停留15小時至72小時的國際自由行旅客、郵輪旅客，可憑證明文件前往指定地點領取迎賓禮（台北雙層觀光巴士4小時票券），歡迎國際自由行旅客搭乘觀巴遊覽精選景點，親身體驗城市獨特魅力。

知名旅遊體驗電商平台發佈最新「解封後入境旅遊洞察」統計，以該平台的台灣市場為基準，說明去年10月中解封至今，入境旅遊業績已較疫情前同期恢復四成；熱門旅遊目的地依序為雙北、台中、高雄、台南。其中，台北101觀景台、故宮博物院分別拿下人氣景點冠亞軍；熱銷商品種類前五名則是交通接駁、一日遊／多日遊、台味美食、特色體驗、景點門票。

為迎接各國旅客重回台北，觀傳局表示，除擴大「萬客攏」迎賓專案對象，也配合加開三處領取地點，旅客只要持證明文件（護照、登機證或電子機票或船票或入住證明），就能領取迎賓禮。觀傳局進一步說，郵輪旅客、過境停留的國際自由行旅客可至「台北探索館」領取；入住台北合法旅館兩晚的國際旅客，可於新增的三處台北市旅遊服務中心（松山機場站、捷運台北101站及機場捷運A1台北車站）或入住之特約旅館領取。（台北探索館開放時間請洽官網https://discovery.gov.taipei/、台北市旅遊服務中心服務時間詳見https://www.travel.taipei/zh-tw/information/servicecenter）

觀傳局也補充，「台北萬客攏」方案攜手旅館業者攬客，6月30日前國際自由行旅客連續入住特約飯店兩晚，即可享有特約優惠，更別忘了在入住時，向櫃台出示護照領取觀巴票券。「台北萬客攏」特約旅館可洽：https://reurl.cc/rLmdQb